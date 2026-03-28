乃木坂46、アンダーメンバー楽曲「愛って羨ましい」のMV公開！センターは5期生の岡本姫奈

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乃木坂46が新曲「愛って羨ましい」のMVを公開した。

■アンダーライブにて本編最後に披露

4月8日にリリースされる41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」に収録される「愛って羨ましい」は、同シングルのアンダーメンバーが歌唱する楽曲。

3月10日から先行配信され、3月17日より3日間、神奈川・ぴあアリーナMMにて開催されたアンダーライブにて本編最後に披露された。フォーメーションセンターは5期生の岡本姫奈が務め、MVは近藤正之が手掛けた。

乃木坂46は、5月19日～21日に東京・東京ドームにて『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』を開催、6月から『真夏の全国ツアー 2026』を行う。

■リリース情報

2026.03.10 ON SALE

DIGITAL SINGLE「愛って羨ましい」

2026.03.22 ON SALE

DIGITAL SINGLE「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」

2026.04.08 ON SALE

SINGLE「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」

■【画像】乃木坂46のアーティスト写真

■関連リンク

乃木坂46 OFFICIAL SITE

http://www.nogizaka46.com/