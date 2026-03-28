乃木坂46、アンダーメンバー楽曲「愛って羨ましい」のMV公開！センターは5期生の岡本姫奈
乃木坂46が新曲「愛って羨ましい」のMVを公開した。
■アンダーライブにて本編最後に披露
4月8日にリリースされる41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」に収録される「愛って羨ましい」は、同シングルのアンダーメンバーが歌唱する楽曲。
3月10日から先行配信され、3月17日より3日間、神奈川・ぴあアリーナMMにて開催されたアンダーライブにて本編最後に披露された。フォーメーションセンターは5期生の岡本姫奈が務め、MVは近藤正之が手掛けた。
乃木坂46は、5月19日～21日に東京・東京ドームにて『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』を開催、6月から『真夏の全国ツアー 2026』を行う。
■リリース情報
2026.03.10 ON SALE
DIGITAL SINGLE「愛って羨ましい」
2026.03.22 ON SALE
DIGITAL SINGLE「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」
2026.04.08 ON SALE
SINGLE「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」
■【画像】乃木坂46のアーティスト写真
■関連リンク
乃木坂46 OFFICIAL SITE
http://www.nogizaka46.com/