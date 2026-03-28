卓球のTリーグは28日、東京都の国立代々木競技場第二体育館にて「ノジマTリーグ2025-2026シーズン プレーオフ女子ファイナル ノジマday」が行われる。日本生命レッドエルフは木下アビエル神奈川と対戦する。

試合を前に両チームのオーダーが発表されており、プレーオフ制覇をかけた布陣には注目が集まっている。

■KA神奈川は張本美・長粼ぺアを起用

日本生命は2年ぶり6度目、KA神奈川は2年連続3度目の優勝をかけた戦い。過去7年のTリーグ女子でタイトルを独占してきた名門同士による戦いとなる。

発表されたオーダーでは笹尾明日香、上澤杏音が第1マッチのダブルスに起用され、張本美和／長粼美柚組と対峙する。さらに第2マッチでは早田ひながエース起用され、2点起用の張本美と注目の対戦が実現する。

さらに、第3マッチでは赤江夏星が前日にプレーオフ特別ルールでオーダー開示されていたチェン・イーチンと対戦。第4マッチでは期待の18歳・面手凛が主将の平野美宇と対戦する。

今季のTリーグを締めくくる大一番を制するのは日本生命かKA神奈川か。運命の大一番が幕を開ける。

■両チームのオーダー

第1マッチ

笹尾明日香／上澤杏音 vs. 張本美和／長粼美柚

第2マッチ

早田ひな vs. 張本美和

第3マッチ

赤江夏星 vs. チェン・イーチン

第4マッチ

面手凛 vs. 平野美宇