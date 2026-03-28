早田ひなが2番手で張本美和とエース対決 6度目制覇狙う日本生命か連覇目指すKA神奈川か PO女子制覇かけて名門対決【Tリーグ】
卓球のTリーグは28日、東京都の国立代々木競技場第二体育館にて「ノジマTリーグ2025-2026シーズン プレーオフ女子ファイナル ノジマday」が行われる。日本生命レッドエルフは木下アビエル神奈川と対戦する。
試合を前に両チームのオーダーが発表されており、プレーオフ制覇をかけた布陣には注目が集まっている。
■KA神奈川は張本美・長粼ぺアを起用
日本生命は2年ぶり6度目、KA神奈川は2年連続3度目の優勝をかけた戦い。過去7年のTリーグ女子でタイトルを独占してきた名門同士による戦いとなる。
発表されたオーダーでは笹尾明日香、上澤杏音が第1マッチのダブルスに起用され、張本美和／長粼美柚組と対峙する。さらに第2マッチでは早田ひながエース起用され、2点起用の張本美と注目の対戦が実現する。
さらに、第3マッチでは赤江夏星が前日にプレーオフ特別ルールでオーダー開示されていたチェン・イーチンと対戦。第4マッチでは期待の18歳・面手凛が主将の平野美宇と対戦する。
今季のTリーグを締めくくる大一番を制するのは日本生命かKA神奈川か。運命の大一番が幕を開ける。
■両チームのオーダー
第1マッチ
笹尾明日香／上澤杏音 vs. 張本美和／長粼美柚
第2マッチ
早田ひな vs. 張本美和
第3マッチ
赤江夏星 vs. チェン・イーチン
第4マッチ
面手凛 vs. 平野美宇