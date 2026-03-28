活動再開のスピードワゴン・小沢一敬、相方・井戸田潤との2ショット公開 2年3ヶ月ぶりにX投稿
お笑いコンビ・スピードワゴンの小沢一敬（52）が28日までに、自身のXを更新。都内で行われた『ラ・ママ新人コント大会』にて、相方の井戸田潤（53）と漫才を披露したことを伝え、井戸田との2ショットを公開した。
【写真】2人ともいい顔！相方・井戸田潤との2ショット公開した小沢一敬
小沢は「『ラママでスピードワゴン二人で漫才やらせてもらいました」と投稿。続けて「ありがとうございました。今後も漫才やっていきたいです。よろしくお願いします」とつづり、相方・井戸田とポーズを決める”コンビ”ショットを公開。今回のX投稿は実に2年3ヶ月ぶりとなった。
小沢をめぐっては、2023年の年末に「週刊文春」での報道を受け、24年1月に所属事務所が「小沢本人より、一連の報道において現在も関係者及びファンの皆様に混乱やご迷惑をお掛けしていることに強く責任を感じ、芸能活動を自粛したい旨の申し出がありました」とし、「弊社としてはその申し出を受け、当面の間、小沢一敬の芸能活動を自粛することと致しました」と発表した。
その後、26年3月に所属事務所・ホリプロコムを通じて活動再開を発表。自身のYouTubeも更新し、黒のスーツ姿で「スピードワゴンの小沢一敬です。一部報道にあった件に関しまして、関係各位の皆様、ファンの皆様に多大なるご迷惑、ご心配おかけしましたことを、深くお詫び申し上げます」と深々一と礼。
続けて「この2年と数ヶ月にわたる活動自粛期間中、自分自身を見つめ直す時間にさせていただきました。今後の活動に関しましては、まだ何も決まってるわけではありませんが、漫才からやっていければなと思っています。自分にできることから、少しずつやっていこうと思っています。皆さんよろしくお願いします」と呼びかけていた。
【写真】2人ともいい顔！相方・井戸田潤との2ショット公開した小沢一敬
小沢は「『ラママでスピードワゴン二人で漫才やらせてもらいました」と投稿。続けて「ありがとうございました。今後も漫才やっていきたいです。よろしくお願いします」とつづり、相方・井戸田とポーズを決める”コンビ”ショットを公開。今回のX投稿は実に2年3ヶ月ぶりとなった。
その後、26年3月に所属事務所・ホリプロコムを通じて活動再開を発表。自身のYouTubeも更新し、黒のスーツ姿で「スピードワゴンの小沢一敬です。一部報道にあった件に関しまして、関係各位の皆様、ファンの皆様に多大なるご迷惑、ご心配おかけしましたことを、深くお詫び申し上げます」と深々一と礼。
続けて「この2年と数ヶ月にわたる活動自粛期間中、自分自身を見つめ直す時間にさせていただきました。今後の活動に関しましては、まだ何も決まってるわけではありませんが、漫才からやっていければなと思っています。自分にできることから、少しずつやっていこうと思っています。皆さんよろしくお願いします」と呼びかけていた。