サウジアラビアのプリンス・スルタン空軍基地に駐機する航空機を捉えた人工衛星画像＝2月17日/Planet Labs PBC/Handout/Reuters

（CNN）サウジアラビアのプリンス・スルタン空軍基地にイランの攻撃があり、米兵少なくとも10人が負傷したことが分かった。米当局者がCNNに明らかにした。米軍要員の死者は出ていない。

負傷者のうち少なくとも2人は破片による傷を負ったものの、命に別条はない。別の米当局者は、ほかにも複数の米兵が「影響を受けた」と明らかにしたが、兵士たちの身に何が起きたのかは現時点で不明だとしている。

1人目の当局者は、空中給油機が損傷したことも明らかにした。

米国防当局者によると、イランに対する戦闘作戦を開始して以降、戦闘で負傷した米兵は300人を超える。この総数のうち75％以上は外傷性脳損傷と関係した負傷だという。

27日時点で確認された負傷者は303人で、米国防総省が今週前半に発表した約290人から増加した。負傷者のうち273人は任務に復帰した。

米軍制服組トップのケイン統合参謀本部議長は先日、米兵の負傷の大半はイランのドローン（無人機）攻撃によるものだと説明していた。

負傷の程度によっては兵士が直ちに治療を求めない可能性もあり、時間の経過とともに負傷者の数が変動したり、増えたりするのは珍しいことではない。