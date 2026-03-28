速攻で下半身スッキリ！１日３セット【たるみ尻・重見え太ももに効く】簡単エクササイズ
なんだか最近、下半身だけ“どっしり”して見える…そんなお悩みを抱える人におすすめしたいのが、ピラティスの簡単エクササイズ【シングルレッグキック】。たるみがちなヒップラインと太もも裏を同時に引き締めて、カラダの重心バランスまで整えてくれます。１日３セットから始めて、スッキリ軽やかな下半身を手に入れましょう！
🌼毎日１セットで“後ろ姿”が変わる！【お尻と太ももに効く】簡単引き締めエクササイズ
シングルレッグキック
（１）床の上にうつ伏せになり、両腕で支えながら上半身を起こす
（２）一旦息を吸った後、ひざを曲げるように右脚をすばやく２度キック（キックに合わせて息を吐く）し、息を吸いながら右脚を戻し、続けて左脚も同様に行う
左右交互に“１日あたり３セットを目標”に実践します。なお、ピラティスのエクササイズは「正しいフォームで実践すること」、「動きと呼吸を連動させること」の２つが重要です。きちんと下半身の後ろ側も引き締めて、重見えしない下半身をキープしていきましょうね。＜ピラティス監修：SHIERI（インストラクター歴５年）＞