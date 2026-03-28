滝沢眞規子47歳、“豪邸と話題”自宅で美スタイル全開「素敵すぎる」「カッコいい」 3児の母
モデルの滝沢眞規子が28日までに自身のInstagramを更新。ソロショットを披露すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】滝沢眞規子47歳、レザーコーデが「素敵」「スタイル抜群」「カッコよすぎる」（5枚）
昨年7月17日に47歳を迎えた滝沢。2003年に長女、2007年に長男、2008年に次女が誕生しており、これまでもSNSではトレーニング姿や手作り弁当、オフショットなどを次々と公開している。
そんな彼女が「バッグをキャンパスにして春っぽくしてみたよ Thank you @rogervivier トレンチは @maxmara 中のレザーシャツは @josephfashion」と投稿したのは自宅でのオフショット。美スタイルが印象的な投稿に、ファンからは「素敵」「美しすぎ」「カッコいい」どの声が集まった。
引用：「滝沢眞規子」Instagram（@makikotakizawa）
【写真】滝沢眞規子47歳、レザーコーデが「素敵」「スタイル抜群」「カッコよすぎる」（5枚）
昨年7月17日に47歳を迎えた滝沢。2003年に長女、2007年に長男、2008年に次女が誕生しており、これまでもSNSではトレーニング姿や手作り弁当、オフショットなどを次々と公開している。
そんな彼女が「バッグをキャンパスにして春っぽくしてみたよ Thank you @rogervivier トレンチは @maxmara 中のレザーシャツは @josephfashion」と投稿したのは自宅でのオフショット。美スタイルが印象的な投稿に、ファンからは「素敵」「美しすぎ」「カッコいい」どの声が集まった。
引用：「滝沢眞規子」Instagram（@makikotakizawa）