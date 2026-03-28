“ミスヤンマガ”美女23歳、ミニ丈にスカジャン姿、ゲーセンデート風ショットに反響
グラビアアイドル、タレントの麻倉瑞季が27日、自身のInstagramを更新し、ゲームセンターの筐体の前でポーズをとるキュートなショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】麻倉瑞季、金髪に激変！
麻倉は現在、「週刊SPA！」（扶桑社）のグラビア企画「旬撮ガール」に5週連続掲載中。この日はInstagramで「4週目 スト2やったよー」とつづりながら、スカジャンにミニ丈、ピンヒール姿で筐体の前に座り、ジョイスティックに触れている姿を公開した。
麻倉のゲーセンデート風ショットに、コメント欄には「最高！魅力的」「ナイスショット」「スカジャンいいなー」「とても可愛い」といった称賛が寄せられている。
■麻倉瑞季（あさくら みずき）
2002年4月11日生まれ。長崎県出身。大学在学中にアイドル活動をするかたわら「ミスマガジン2022」にエントリー。ミスヤングマガジンに選ばれる。
引用：「麻倉瑞季」Instagram（＠mizuki_asakura_）
【写真】麻倉瑞季、金髪に激変！
麻倉は現在、「週刊SPA！」（扶桑社）のグラビア企画「旬撮ガール」に5週連続掲載中。この日はInstagramで「4週目 スト2やったよー」とつづりながら、スカジャンにミニ丈、ピンヒール姿で筐体の前に座り、ジョイスティックに触れている姿を公開した。
■麻倉瑞季（あさくら みずき）
2002年4月11日生まれ。長崎県出身。大学在学中にアイドル活動をするかたわら「ミスマガジン2022」にエントリー。ミスヤングマガジンに選ばれる。
引用：「麻倉瑞季」Instagram（＠mizuki_asakura_）