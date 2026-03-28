『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』第7話「黒いギャバン」、闇の使者との対決が幕を開ける
長田光平が主演を務める、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時30分）の第7話「黒いギャバン」が、あす3月29日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】怜慈は通り魔事件の“影”を追う！ 第7話予告映像
宇宙は1つではない。いくつも重なる多元宇宙には、地球とそっくりな別の地球がある――。宇宙共生時代をむかえた《多元地球A0073》では、エネルギー生命体《エモルギー》を悪用した犯罪が次から次へと起きている。
銀河連邦警察捜査官の弩城怜慈は、宇宙で1人だけ《宇宙刑事ギャバン》を名乗ることができるギャバン・インフィニティだが、窓際部署である資料課にいる。その真の目的は次元を超えてエモルギー犯罪を捜査すること。
怜慈はエモルギー犯罪を追ってさまざまな次元に駆け付け、それぞれの次元のギャバンと出会い、協力して捜査に当たる。蒸着！ 宇宙刑事ギャバンたちが宇宙を超えて悪と戦う！
ギャバン・インフィニティ／弩城怜慈を長田光平、ギャバン・ブシドー／哀哭院刹那を赤羽流河、ギャバン・ルミナス／祝喜輝を角心菜が演じる。
■第7話「黒いギャバン」あらすじ
多元地球Α0073で事件が発生。捜査一課だけでなく、資料課の怜慈（長田光平）と伊達大佐（松永有紘）も現場に急行する。そこへ黒いギャバンが突然現れ、大佐が負傷してしまう。怜慈は大佐に、かつての先輩である我藤泰斗（藤本隆宏）の姿を重ねてしまい…!?
いつからかずっと怒りを抱えている怜慈は、ボロボロになりながらもデス・ギャバンと戦う…！
『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。
【動画】怜慈は通り魔事件の“影”を追う！ 第7話予告映像
宇宙は1つではない。いくつも重なる多元宇宙には、地球とそっくりな別の地球がある――。宇宙共生時代をむかえた《多元地球A0073》では、エネルギー生命体《エモルギー》を悪用した犯罪が次から次へと起きている。
怜慈はエモルギー犯罪を追ってさまざまな次元に駆け付け、それぞれの次元のギャバンと出会い、協力して捜査に当たる。蒸着！ 宇宙刑事ギャバンたちが宇宙を超えて悪と戦う！
ギャバン・インフィニティ／弩城怜慈を長田光平、ギャバン・ブシドー／哀哭院刹那を赤羽流河、ギャバン・ルミナス／祝喜輝を角心菜が演じる。
■第7話「黒いギャバン」あらすじ
多元地球Α0073で事件が発生。捜査一課だけでなく、資料課の怜慈（長田光平）と伊達大佐（松永有紘）も現場に急行する。そこへ黒いギャバンが突然現れ、大佐が負傷してしまう。怜慈は大佐に、かつての先輩である我藤泰斗（藤本隆宏）の姿を重ねてしまい…!?
いつからかずっと怒りを抱えている怜慈は、ボロボロになりながらもデス・ギャバンと戦う…！
『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。