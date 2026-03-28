『名探偵プリキュア！』第9話「決めつけちゃダメ！」、人気俳優・家入しるくの消えた衣装を探し出せ
アニメ「プリキュア」シリーズ第23弾『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の第9話「決めつけちゃダメ！」が、あす3月29日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】家入しるくがまことみらい学園にやってきた！ 第9話予告映像
主人公・明智あんな（声：千賀光莉）は、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学2年生。誕生日に現れた妖精「ポチタン」と、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップ…！ そこで出会ったのは、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくる（声：本渡楓）だった。そんな中、事件発生!? 大切なものを盗まれて困っている人がいるみたい。事件は【怪盗団ファントム】のしわざ…!? 「困っている人を見逃せない…！」そんな思いから、あんなとみくるは名探偵プリキュアに変身する。
■第9話「決めつけちゃダメ！」あらすじ
現役高校生にして大人気俳優の家入しるくがまことみらい学園にやってくることになり、いろめきたつあんな（声：千賀）たち。新入生歓迎会で演劇部の劇に参加して盛り上げる、というテレビ番組の企画だった。
演劇部を訪れ、部員たちと顔合わせをするしるく。あんなとみくる（声：本渡）も見守る中、ふたりのクラスメイトでもある浅間りえの緊張している様子を見たしるくは、自分が緊張をほぐすためによくやっているという「しるく体操」を披露し、りえの緊張をほぐす。さらに休憩時間、サインをもらいに控室にやってきて「なかなか探偵の依頼が来ない」と相談するあんなとみくるを「決めつけちゃダメ」と励ましてくれた。
劇の本番が迫り、あんなとみくるも準備を手伝う中、ポチタンが反応する。部室では、劇に使用予定で、演劇部で衣装として代々受け継がれ使われてきた大切なドレスがなくなっていた。ドレス探しはまかせて、というあんなとみくるを前に、しるくも「手伝わせて」と協力を買って出る。
『名探偵プリキュア！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。
【動画】家入しるくがまことみらい学園にやってきた！ 第9話予告映像
主人公・明智あんな（声：千賀光莉）は、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学2年生。誕生日に現れた妖精「ポチタン」と、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップ…！ そこで出会ったのは、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくる（声：本渡楓）だった。そんな中、事件発生!? 大切なものを盗まれて困っている人がいるみたい。事件は【怪盗団ファントム】のしわざ…!? 「困っている人を見逃せない…！」そんな思いから、あんなとみくるは名探偵プリキュアに変身する。
現役高校生にして大人気俳優の家入しるくがまことみらい学園にやってくることになり、いろめきたつあんな（声：千賀）たち。新入生歓迎会で演劇部の劇に参加して盛り上げる、というテレビ番組の企画だった。
演劇部を訪れ、部員たちと顔合わせをするしるく。あんなとみくる（声：本渡）も見守る中、ふたりのクラスメイトでもある浅間りえの緊張している様子を見たしるくは、自分が緊張をほぐすためによくやっているという「しるく体操」を披露し、りえの緊張をほぐす。さらに休憩時間、サインをもらいに控室にやってきて「なかなか探偵の依頼が来ない」と相談するあんなとみくるを「決めつけちゃダメ」と励ましてくれた。
劇の本番が迫り、あんなとみくるも準備を手伝う中、ポチタンが反応する。部室では、劇に使用予定で、演劇部で衣装として代々受け継がれ使われてきた大切なドレスがなくなっていた。ドレス探しはまかせて、というあんなとみくるを前に、しるくも「手伝わせて」と協力を買って出る。
『名探偵プリキュア！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。