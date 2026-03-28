『仮面ライダーゼッツ』第28話「荒れる」、ジークが作り替えた悪夢を壊せ
今井竜太郎が主演を務める、『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）の第28話「荒れる」が、あす3月29日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】隠された計画が動き出す 第28話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
■第28話「荒れる」あらすじ
ジーク（天野浩成）に翻弄される莫（今井）はノクス（古川雄輝）に接近。ジークの正体を探ろうとする。
CODEではスリー（玉城裕規）がコード：ソムニアというCODEの最終兵器の投入を検討。そんな中、再びジークと対峙した莫は「悪夢は俺が壊す」と戦いを挑む！
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。
【動画】隠された計画が動き出す 第28話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
■第28話「荒れる」あらすじ
ジーク（天野浩成）に翻弄される莫（今井）はノクス（古川雄輝）に接近。ジークの正体を探ろうとする。
CODEではスリー（玉城裕規）がコード：ソムニアというCODEの最終兵器の投入を検討。そんな中、再びジークと対峙した莫は「悪夢は俺が壊す」と戦いを挑む！
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。