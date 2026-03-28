◆米大リーグ ブルージェイズ３ｘ―２アスレチックス（２７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２７日（日本時間２８日）、メジャー１年目の開幕戦となる本拠地・アスレチックス戦に「７番・三塁」で先発出場。初安打を含むマルチ安打にサヨナラの生還、好守備を見せた上々のデビュー戦となり、チームの劇勝に大きく貢献した。

巨人時代と同じ登場曲「希望の轍」（サザンオールスターズ）で向かった２回のメジャー初打席では空振り三振に倒れたが、ファンは日本からの“大物ルーキー”をスタンディングオベーションで迎えた。試合後、ＮＨＫ中継のインタビューで「打席に集中してたんで気付かなかった」と明かしたが、期待の大きさの表れだった。

打撃の前に、まずは４回の三塁守備で球場を沸かせた。チームが先制ソロを浴びた直後、１死走者なしで訪れた初の守備機会。アスレチックス３番のソダーストロムの打球は三塁線寄りのボテボテのゴロとなった。あらかじめ三遊間に守っていた岡本だが、猛チャージしてランニングスロー。送球はやや右翼方向にそれたものの、一塁のゲレロが懸命に足を伸ばしてキャッチ。ギリギリのタイミングでアウトにした。

そして５回１死の第２打席では四球を選んで初出塁。１死二、三塁からヒメネスの２点三塁打でメジャー初得点を記録すると、７回１死の第３打席では追い込まれてから外角のスライダーに反応し、最後は左手一本で左前打。待望の初安打を記録し、記念球はゲレロによって回収された。この時も大歓声が送られた。

だが、岡本は「打席行く時に歓声を送ってくださるのはすごくうれしかったですし、（巨人時代に本拠地とした）東京ドームとは違う歓声の大きさですごく楽しかったです」としながらも、「ちょっと前の打席より歓声大きいなと思いましたけど、気付かなかったです」と笑わせた。

２―２の９回は２死走者なしから岡本が右前打を放つと、最後はヒメネスの右前打でチームはサヨナラ勝ち。岡本のヒットから昨季のア・リーグ王者が白星発進となり、岡本はサヨナラのホームを踏んだ。試合前の開幕戦セレモニーでは名前を呼ばれた際にＷＢＣ侍ジャパンで流行した「お茶たてポーズ」も披露するなど存在感を示した。