今秋からの海外留学を発表したフジテレビの宮司愛海アナウンサーが２８日、自身のポッドキャスト番組「すみません、今まで黙ってたんですけど…」に最新回をアップ。留学期間は「１〜２年」と明かし、決断に至った理由や経緯を語った。

宮司アナはキャスターを務めたニュース番組「Ｌｉｖｅ Ｎｅｗｓ イット！」（月〜金曜・午後３時４２分）を２７日で卒業し「今年の秋からは海外の大学院に留学して勉強することを決意しました」と報告した。

一夜明けたこの日、ポッドキャストでも改めて報告。「オンエアで少しお話させていただいた通り、海外の大学院に留学するということを決めました」と伝えた。「具体的な大学とか国とかは言えないというか言わないというか…なんですけど（笑い）、予定としては１〜２年くらいをめどに海外に行くことになりました。秋からね」と、「イット！」では触れなかった留学期間について言及した。

留学までのこの半年間は「とりあえず単発で仕事したりとか、あとは休み取りつつ、英語をガリガリ勉強して時間を使っていこうと思います」という。「なかなかここまで言えずにもどかしくて。『どうしてイット！外れちゃんですか』とたくさんメールも来てたんですけど。こういうことだったというご報告がやっとできて、少し肩の荷が下りました」とホッ。留学後もポッドキャストは「続けたい」と意欲を見せた。

決断に至った経緯については「ずっと、あったんですよ。もう一回、大学とか学びの場に戻りたいなという気持ちがあって。なおかつ、海外で勉強してみたいという気持ちが、前々からあったんですよ、ふんわりとね。色々自分のライフプランを照らし合わせて考えた時に、今が一番いいと。タイミングとしても、ラストチャンスかもな〜って。実はずっと準備をやっていたという感じなんですね。去年１年間は。英語とか、実は。ちょこちょこと、見えないところで勉強していたというところなんですけど」と明かした。

そして「よく言いますけど『今が一番若い』と。だから今行っておこうかなという気持ちで、決断をいたしました」と話した。