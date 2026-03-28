セント・フォース関西に所属する大山喜千が26日、自身のインスタグラムを更新。大学卒業を白基調のはかま姿の写真とともに報告した。



【写真】知的で清楚な雰囲気 ぬいぐるみと「学位記」がめちゃかわいい

医学部保健学科で学んでいた大山は「大阪大学を卒業いたしました」と書き出し、「4年生は、特別研究、研究発表、大学院入試、病院実習、卒業試験、国家試験と、 振り返ると、なかなかに濃くて、てんこ盛りの1年でした。」と仕事と学業の両立もあって、最後の1年間の中身の濃さを記す。



大山は2002年生まれ、大阪府出身。朝日放送テレビ「news おかえり」の木曜日のお天気リポーターを務めている。「ここまで来られたのは、間違いなく、周りにいてくださった皆さんのおかげです。 学業と仕事の両立も、ひとりでは到底できませんでした。 改めて、自分は人に恵まれているなと感じています。 本当にありがとうございました！」と感謝をつづった。



4月からの進路も明かす。「大阪大学大学院に進学いたします。 気を引き締めて、自分らしく、また一歩ずつ積み重ねていきます。 これからも、あたたかく見守っていただけたら嬉しいです」とファンに呼びかけた。



ぬいぐるみと卒業証書にあたる「学位記」を手にした、はかま姿に「めちゃくちゃ素敵です」「めちゃくちゃ似合ってます」とファンからは称賛の声。卒業と進学を祝福するコメントも寄せられ、「次のステップでがんばれ～」「ずっと応援しています」といったエールも届いていた。



（よろず～ニュース編集部）