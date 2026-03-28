犬が『ウザい』と思っているときにみせるサイン６選

犬がウザいと思っているとき、どのような態度や行動、仕草を見せるのでしょうか。ここでは犬が鬱陶しいと思っているときにみせるサインを紹介します。

1.体や顔を背ける

犬が「今は近づかないで」「しつこいな」と思っているとき、相手から顔を背けて視線を合わせようとしなかったり、体を背けて「こっちに来ないで」と静かにアピールしたりします。

2.「ヴー」と低く唸る

犬が「ウザい」「しつこい」とイライラしているときは、「ヴー」と低く唸ることで「これ以上近づいたら攻撃するよ」「嫌だからこっちに来ないで！」と訴えます。

また、唸り声を出さずとも、歯を剥き出して見せることで「僕、こんなに怒ってるんだよ」「嫌がっているよ」とアピールすることもあります。

3.何度もあくびを繰り返す

触れているとき、なぜか何度もあくびを繰り返して見せることはありませんか。実は、犬にとって「あくび」もストレスサインの一種です。

イライラしたりモヤモヤした「ウザい」という感情を落ち着かせようとあくびを繰り返していると考えられています。何度もあくびしているときは、しつこくスキンシップを取らずにそっと見守ってあげましょう。

4.自分の鼻を頻繁に舐める

何度も自分の鼻をペロペロと舐める行動は、犬がストレスを感じているサインです。鼻を舐めることで気持ちを落ち着かせようとしているのだと考えられています。

もしもスキンシップをとっているときに鼻を何度も舐めるような仕草が見られたら、すぐに撫でることをやめてあげましょう。

5.後ろ足で体を掻く

触れられた後、後ろ足で体を掻くような仕草を見せることはありませんか。実はこの行動は「あぁ、嫌だったな」「やっと終わった」という心理が表れています。触れた側としては「ウザい」と思われていたことに少なからずショックを受けそうな心理です。

6.体を大きくブルブルっと震わせる

触れられた後に体を大きく左右にブルブルッと震わせる動作も「やっと終わった」「嫌だったなぁ」という心理の表れです。嫌な感覚を振り払うための仕草なので、今後は愛犬の様子を観察し、触れていいタイミングを見計らいましょう。

愛犬に鬱陶しいと思われる飼い主の行動

愛犬に鬱陶しいと思われる飼い主の行動は、以下の通りです。

しつこく追いかける 睡眠中や食事中にスキンシップをとる 離れた場所にいるのにわざわざ近寄ってくる 突然大きな声を出したり騒いだりする ギュッと強い力で抱きしめる

可愛い愛犬と触れ合いたいと思う気持ちはよく理解できます。しかし、犬にも犬なりのペースがあるので、愛犬が遠くで休んでいるときや睡眠中、食事中などは遠くから見守ってあげてください。

また、犬が不安を覚えるスキンシップや驚いてしまうような行動は控えましょう。

まとめ

犬が「ウザい」と思っているときは、今回紹介した仕草や行動に心理が反映されています。もしもスキンシップ中にストレスサインを見せた場合は、速やかにスキンシップを控え、見守りに徹しましょう。