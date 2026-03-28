牟岐海部道路が新規事業化へ

国土交通省四国地方整備局は2026年3月23日、香川県高松市で社会資本整備審議会道路分科会四国地方小委員会を開催。国道55号バイパス「牟岐海部道路」の新規採択時評価を行い、2026年度の新規事業化を妥当としました。

【四国右下】牟岐海部道路の計画ルートを見る（地図）

国道55号は、徳島県徳島市から室戸市を経由して高知県高知市に至る道路です。このうち徳島県阿南市から高知県安芸市にかけては、並行して地域高規格道路「阿南安芸道」の整備が進んでいます。

牟岐海部道路は、この阿南安芸道の一部を構成します。区間は徳島県の牟岐町内妻から海陽町多良までの約8.3km。起点に内妻IC、中間に浅川IC、終点に海部ICを設ける計画です（ICは仮称）。海部ICでは、事業中の国道55号バイパス「海部野根道路」に接続します。

牟岐海部道路の全体事業費は約705億円。道路は幅員12.0m・2車線（片側1車線）、設計速度80km/hの自動車専用道路として整備します。計画交通量は一日約5400台を見込みます。

四国地方整備局は、牟岐海部道路の整備により、救急搬送時の走行安定化と時間短縮、地鶏などの産業振興支援、災害時の道路網確保などが期待されるとしています。開通すると所要時間は5分ほど短縮される見込みです。