【オトナがハマる名作アニメTOP20】

技術の進歩により空想と現実の境が曖昧になってきた現代。その中で一層輝きを増すエンタメジャンルが“SF”。本企画では“作品の根幹部分にあるモノや事象に、何かしらの科学的説明がなされていること”をSFの定義とした上で、弊誌関係者のマンガ＆アニメ好きが推す名作たちを紹介する！

＊ ＊ ＊

近未来的なSF作品のワクワク感を、動きや音・CGなどを駆使して120％楽しませてくれるのがアニメーションだ。画面に釘付けになること間違いなし！ 一度見始めるとあっという間に時間が溶ける、珠玉のアニメたちを紹介しよう。

＜本企画でオススメ作品を挙げてくれたのは、この5人！＞

NOHOHON-PRODUCTION

エディター＆ライター

TOMMY

『COMICリュウ』編集部

治郎丸 慎也

『アニメージュ＋』編集長

櫻井靖之

『週刊GoodsPressデジタル』編集長

金子剛士

『GoodsPress』編集長

中山剛介

1. ミサイルテロから始まる、たった11日間の物語

『東のエデン』

82億円もの電子マネーとAI「ジュイス」を搭載した、超高性能な「ノブレス携帯」が物語の核。画像解析やあらゆる望みを叶える機能は、スマホ普及直前の当時、理想の未来を完璧に体現したガジェットでした（『アニメージュ＋』編集長 櫻井）

卒業旅行先のアメリカでトラブルに巻き込まれた森 美咲は、滝沢 朗に窮地を救われる。彼は記憶を失っており、全裸の姿で、拳銃と大金がチャージされた携帯を握りしめていた。

▶各配信プラットフォームにて好評配信中

2. 士郎正宗×押井守が生んだ、SF長編アニメの金字塔

©東のエデン製作委員会

『GHOST IN THE SHELL／攻殻機動隊』

何がイイかって現実世界との地続き感だと思うんです。光学迷彩とか義体とか次々と飛び出すサイバーパンクな要素と、90年代の香港を想起させる雑多で生活感のある街並みとのミスマッチの妙。そこに感じるリアルとロマン！（NOHOHON-PRODUCTION エディター＆ライター TOMMY）

政府により結成された、精鋭サイボーグによる非公認の超法規特殊部隊・攻殻機動隊。ある日、攻殻機動隊に国際手配中の「通称：人形使い」が日本に現れるという情報が届く。

▶各配信プラットフォームにて好評配信中

3. 最善の選択をしなければ、不気味な“影”に殺される

©1995士郎正宗／講談社・バンダイビジュアル・MANGA ENTERTAINMENT

『サマータイムレンダ』

ループと影を軸に展開する濃密なタイムリープSFサスペンス。とはいえ、全然堅苦しくなく、エンタメ性もしっかりあり、緻密な作画と間の効いた演出が緊張感を持続させる一気見必至の完成度。潮ちゃん可愛いです！（『GoodsPress』編集長 中山）

幼馴染・小舟 潮の死をきっかけに、網代慎平は故郷の島へ戻る。島では「影を見た者は死ぬ」という不吉な噂が広がっており、慎平は不可解な事件と異変に巻き込まれていく。

▶各配信プラットフォームにて好評配信中

4. 夢が犯されていく――狂気と幻想のサスペンス！

©田中靖規／集英社・サマータイムレンダ製作委員会

『パプリカ』

起きたまま夢の世界にダイブできる名作。今敏×筒井康隆×平沢進という最強の布陣もたまりません。疲れたときに劇中歌の『パレード』を聞くと、「オセアニアじゃあ常識なんだよ！」と口走りそうになります（『週刊GoodsPressデジタル』編集長 金子）

他人の夢を共有できる画期的装置・DCミニが盗まれる事件が発生。時を同じくして研究員たちが精神に異常をきたすように。夢探偵パプリカは、犯人の調査に乗りだす。

▶デジタル配信中、ブルーレイ／DVD発売中

権利元：株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

発売・販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

5. 努力と根性が宇宙を救う、炎の熱血友情ハードSF!!

©2006 Madhouse, Inc. and Sony Pictures Entertainment (Japan) Inc. All Rights Reserved.

『トップをねらえ！』

敗戦色高まる宇宙怪獣との最終決戦を迎える後半の展開が熱い。ウラシマ効果が引き起こす哀しみを乗り越えた巨大ロボ「ガンバスター」の圧倒的な強さに震える中で迎える感動のラスト。最終話だけモノクロなのも激渋！（『COMICリュウ』編集部 治郎丸）

宇宙怪獣との戦いで艦隊を失った艦長を父に持つタカヤ・ノリコは、宇宙パイロットを目指し養成学校へ入学する。厳しい訓練の中で才能が開花し、地球を守る戦いへ挑んでいく。

▶U-NEXT／DMM TV／dアニメストアにて好評配信中

6. 電脳メガネ越しに広がる、ひと夏の不思議な物語

©BANDAI VISUAL・FlyingDog・GAINAX

『電脳コイル』

常時装着できる「電脳メガネ」が、街のあらゆる場所をネット空間に変える。現代のスマートグラスを予見したような設定は当時極めて斬新でした。ガジェットが日常に溶け込むワクワクが詰まった、AR体験の原点です（『アニメージュ＋』編集長 櫻井）

電脳メガネが普及した近未来の街・大黒市へ引っ越してきた小学生のユウコ。同じ名前の少女や仲間たちと出会い、やがて電脳空間で起こる不思議な事件に巻き込まれていく。

▶各種配信サービスにて好評配信中

7. 変わりゆく時代の中で人々が貫く正義とは――？

©磯 光雄／徳間書店・電脳コイル製作委員会

『PSYCHO-PASS サイコパス』

管理社会の進化と人間の選択を描き続ける思考実験SF。シーズンを重ねるごとに世界観は拡張、重厚な作画と緊張感ある演出に圧倒されます。しかし恐ろしいですね、シビュラシステム。自分はすぐに捕まりそうです（『GoodsPress』編集長 中山）

人間の心理状態を数値化し管理する巨大監視ネットワークが治安を維持している近未来。魂の判定基準となったこの計測値を、人々は「サイコパス」の俗称で呼び習わした――。

▶各配信プラットフォームにて好評配信中

8. 細田守監督が放つ夏のアクション家族映画

©サイコパス製作委員会

『サマーウォーズ』

世の中はすっかりガラケーからスマホに移行しましたが、いつまでも変わらず「近未来感」を感じさせてくれるスゴイ映画。毎年夏に家族と見て、毎回ナツキの花札のシーンで泣いています（『週刊GoodsPressデジタル』編集長 金子）

インターネット上の仮想空間「OZ」にて、謎の人工知能“ラブマシーン”が暴走。世界の危機を救うため、田舎の大家族が立ち上がる！

▶Blu-ray＆DVD 期間限定スペシャルプライス版 好評発売中

※期間限定発売

[2026年3月31日まで］

Blu-ray：2980円（税込）

DVD：1980円（税込）

発売・販売元：VAP

9. 刺激的なアクションと古代ロマンに満ちた傑作

©2009 SUMMERWARS FILM PARTNERS

『スプリガン』

超古代文明×最新科学兵器が激突する、男のロマンがすべて詰まった硬派アクションSF。時代を感じるアレコレはあれど、そんな些細なもんが消し飛ぶ作画の密度とスピード感！ 第2シーズン、ぜひ作って下さい!!（『GoodsPress』編集長 中山）

超古代文明の遺産を巡り、各国の軍部が争奪戦を繰り広げる現代。遺産を悪用から守るため、封印を使命とする特殊工作員“スプリガン”たちが、その使命を果たしていく。

▶Netflixシリーズ「スプリガン」独占配信中・好評配信中

10. ポンコツなAIが織りなすハートフルエンターテイメント

©2021 たかしげ宙、皆川亮二・小学館／スプリガン Project

『アイの歌声を聴かせて』

ここぞという時に歌い出す「ミュージカルのお約束」にSFマインドの必然性を与えた、目から鱗のストーリーに脱帽。予備知識なしで観てほしい一作です。さり気なく描写される、AIが日常に浸透している半歩未来の日常描写も◎（『COMICリュウ』編集部 治郎丸）

景部高等学校に転入してきた謎の美少女・シオンは、実は試験中の【AI】だった！ シオンに振り回されながらも、ひたむきな姿とその歌声にクラスメイトたちは心動かされていく。

▶各配信プラットフォームにて好評配信中

11. クールな世界観にシビれる音楽も映像も最高な一作

©吉浦康裕・BNArts／アイ歌製作委員会

『カウボーイビバップ』

粋なセリフ回しやクールな映像・演出、迫力のあるメカ＆ガンアクション、さらに劇伴はジャズにロックにテクノと“男が格好いいと思う要素”を全部ブチ込んだ最高にクールな作品。職業が賞金稼ぎって格好良くないですか？（NOHOHON-PRODUCTION エディター＆ライター TOMMY）

2071年、太陽系を舞台に賞金稼ぎのスパイクと仲間たちは、奇妙な共同生活を送りながら仕事を続けていた。行き場のない彼らは、先の見えない日々に何を追い求めるのか。

▶各配信プラットフォームにて好評配信中

12. 殺戮本能を呼び覚ます、この言葉に、君は抗えるか

©サンライズ

『虐殺器官』

今日も世界のどこかでテロや戦争が起きている。頭ではわかっていても「どこか遠くの国の争い」「自分とは関係ない」と感じている人も多いのでは。見終えたあと「今、自分が享受している平和」を疑わずにはいられなくなります（『週刊GoodsPressデジタル』編集長 金子）

自由と引き換えに徹底的なセキュリティ管理体制に移行し、テロの恐怖を一掃した先進諸国。一方で後進諸国では内戦や大規模虐殺が急激に増加。世界は二分されつつあった――。

▶各配信プラットフォームで好評配信中 ※R15+指定作品

13. 「地球静止作戦」にジャイアントロボが立ち向かう！

©Project Itoh／GENOCIDAL ORGAN

『ジャイアントロボ THE ANIMATION 地球が静止する日』

大集合した横山光輝作品のキャラ＆メカが敵味方に分かれ、新エネルギー「シズマドライブ」の謎を巡って暴れ倒す荒唐無稽な夢の祭典が実現！ 全編を超絶作画とケレン味たっぷりの演出で貫くSF武俠アクションの傑作（『COMICリュウ』編集部 治郎丸）

人類は絶対無公害・完全リサイクルのエネルギーシステムの発明によって、輝かしい平和を享受していた。だが、その陰では秘密結社・BF団と国際警察機構の戦いが繰り広げられていた。

▶「ジャイアントロボ THE ANIMATION 〜地球が静止する日〜」全話いっき見ブルーレイ（9900円）KADOKAWAより好評販売中

14. 恋と戦争の間で揺れる、ガンダム版ロミジュリ！

©光プロ／ショウゲート／フェニックス・エンタテインメント

『機動戦士ガンダム 第08MS小隊』

巨大ロボを単なる主役機ではなく、泥臭い「量産兵器」として扱い、より現実的な兵装へと落とし込んでガンダムを描いています。連邦とジオン、敵対する二人の愛の行方も胸を打つ、リアル派ガンダムの代表作（『アニメージュ＋』編集長 櫻井）

宇宙世紀0079年。大規模な戦争の中、連邦軍少尉シロー・アマダは敵軍パイロットのアイナと出会い惹かれ合う。シローは隊長として戦いながら、想いの狭間で葛藤する。

▶U-NEXT／DMM TV／TELASA/dアニメストアにて好評配信中

15. ナイトシティを舞台に描かれる贖罪と復讐

©創通・サンライズ

『サイバーパンク: エッジランナーズ』

ストーリーが面白いのはもちろんのこと、街やキャラクターのデザイン、バチバチに蛍光色を入れていくおしゃれな色使いなど“画”の力がとにかく強い。危険だけど魅力的なナイトシティの世界観に一瞬で惹き込まれます（NOHOHON-PRODUCTION エディター＆ライター TOMMY）

テクノロジーと人体改造が一般化した巨大都市で、才能に恵まれながらもむてっぽうに生きる貧しい少年は、アウトローの傭兵――すなわち“サイバーパンク”として歩み始める

▶Netflixシリーズ「サイバーパンク: エッジランナーズ」配信中

16. ヒトが抱える問題に、ヒト以外のチャーリーが対峙する

『ダーウィン事変』

チャーリーは“ヒトとチンパンジーのハイブリッド”というフィクションな存在ですが、作品自体はゴリゴリの現実的な社会派ストーリー。人間の問題に対し、チャーリーが独特の視点で出す答えが面白くてクセになります（『週刊GoodsPressデジタル』編集長 金子）

半分ヒトで半分チンパンジーの“ヒューマンジー”である少年・チャーリーは、里親の勧めで初めて学校に入学。そこで、頭脳明晰だがコミュニケーションが苦手なルーシーと出会う。

▶毎週火曜深夜24時よりテレ東系列にて放送中

17. 強くてもろくて美しいアクションファンタジー

©2026 うめざわしゅん・講談社／「ダーウィン事変」製作委員会

『宝石の国』

不死の宝石たちの変容を通して、存在と喪失を問い続ける哲学SF。漫画も最高ですが、透明感のある声優陣の演技と、静けさを切り裂く楽曲が心に染みるアニメ版もまた最高です（『GoodsPress』編集長 中山）

今から遠い未来、かつて存在した生物が、不死の身体をもつ「宝石」になった世界で、月から飛来する謎の敵“月人”と宝石たちとの激しい戦いを描く。

▶「宝石の国」（全6巻）

Blu-ray＆DVD発売中

Blu-ray：7480円（税抜価格：6800円）

DVD：6380円（税抜価格：5800円）発売・販売元：東宝

18. ヒーローにスポンサー!? 設定が斬新な革命的作品

©2017 市川春子・講談社／「宝石の国」製作委員会

『TIGER ＆ BUNNY』

実在企業のロゴを背負うヒーローが、番組「HERO TV」で活躍を実況される斬新な設定。バディを組んで事件に挑む姿や、特殊能力者NEXTを管理する近未来的なシステムが、物語を熱く重厚に盛り上げます（『アニメージュ＋』編集長 櫻井）

特殊能力者 “NEXT”が活躍する都市シュテルンビルト。崖っぷちヒーロー・ワイルドタイガーは、新人ヒーローのバーナビーと組み、対立しながらも街の平和を守っていく。

▶各配信プラットフォームにて好評配信中

19. 影響を受けた作品多数、精緻なメカ描写が光る傑作

©BNP／T&B PARTNERS

『ブラックマジックM-66』

軍が開発した戦闘用アンドロイドの暴走劇を47分で濃厚に描き切る。迅速かつクレバーに対応する鎮圧部隊の描写、スリリングな展開の中に垣間見られるユーモラスな要素も含めて、現段階での士郎正宗原作アニメの最高峰（『COMICリュウ』編集部 治郎丸）

最高機密兵器 M-66を搭載したヘリが墜落。事件を追うシーベルは、現場で自律型兵器の襲撃に遭遇する。標的となった少女を守るも、冷酷な追撃が二人を追い詰めていく…。

▶Prime Videoにて好評配信中

20. 終わった世界に2人だけ、バイクに乗って旅に出る！

©士郎正宗・青心社

『終末ツーリング』

相棒とふたりでオフ車に乗って日本全国の名所を回っていく…なんて、聞くだけで最高に楽しいに決まってる！ たとえそれが終末後の世界であろうと、大きなトラブルが起きることもなく悲壮感は皆無。むしろ羨ましい限り（NOHOHON-PRODUCTION エディター＆ライター TOMMY）

誰もいない終末世界を舞台に、少女ヨーコとアイリはバイクで旅を続ける。名所を巡り、キャンプを楽しみながら、渋滞も信号もない日本を自由に走る、異色のツーリング物語。

▶各配信プラットフォームにて好評配信中

©2025 さいとー栄／KADOKAWA／「終末ツーリング」製作委員会※2026年3月6日発売「GoodsPress」4月号P92-95ページの記事をもとに構成しています

＜取材・文／清談社＞

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