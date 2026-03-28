食欲そそる「ねぎ塩まぐろたたき丼」がなか卯から新登場　たっぷり白髪ねぎとごま油、まぐろとの相性は

丼ぶりと京風うどんをメインに提供するファストフードチェーン『なか卯』が2026年3月18日から「ねぎ塩まぐろたたき丼」の販売を開始した。既に展開されている「まぐろのたたき丼」とは、どのような違いがあるのか。

まぐろとねぎがたっぷりのった丼が新登場

今回、新しく登場した「ねぎ塩まぐろたたき丼」は、粗めのまぐろたたきに、白髪ねぎをたっぷりのせ、ごま油が香るなか卯特製の塩だれで仕上げた一品。

「ねぎ塩まぐろたたき丼」

ごはん小盛（890円）から並盛（920円）、ごはん大盛（1010円）、特盛（1460円）が展開され、持ち帰りも可能となっている。並盛までのサイズであれば、1000円以下で味わえるのも嬉しいポイントだ。

「ごま油やレモンを使用した風味豊かな塩だれと、程よい辛みの白髪ねぎが、まぐろの旨みを引き立てます。塩だれと白髪ねぎ、まぐろたたきが織りなすやみつきになる味わいを存分にご堪能いただけます。粗めにたたいたまぐろとシャキシャキの白髪ねぎの食感の違いや、まぐろたたきの赤色や錦糸卵の黄色の春らしい見た目もお楽しみください。」（同社）。まぐろとねぎの組み合わせが食欲をそそりそうだ。

また、レギュラーメニューでは、まぐろをシンプルに味わうことができる「まぐろのたたき丼」や“こだわり卵”と旨辛だれがまぐろの旨みと相性抜群な「まぐろユッケ丼」も展開されている。合わせて楽しんでみてはいかがだろうか。

「まぐろたたき」の商品一覧

「ねぎ塩まぐろたたき丼」

「ねぎ塩まぐろたたき丼」

・ごはん小盛（890円）

・並盛（920円）

・ごはん大盛（1010円）

・特盛（1460円）

「まぐろのたたき丼」

「まぐろのたたき丼」

・ごはん小盛（760円）

・並盛（790円）

・ごはん大盛（880円）

・特盛（1330円）

「まぐろユッケ丼」

「まぐろユッケ丼」

・ごはん小盛（890円）

・並盛（920円）

・ごはん大盛（1010円）

・特盛（1460円）

※価格は全て税込

※持ち帰り可能

※一部店舗は価格が異なります

※445店舗で販売予定（3月11日時点）

【画像】白髪ねぎたっぷり！ 粗めにたたいたまぐろと相性抜群の「ねぎ塩まぐろたたき丼」（4枚）