米グーグル（Google）は、Google TVにGeminiを利用した3つの新機能を追加すると発表した。米国とカナダで順次提供される。

ビジュアルヘルプ

「ビジュアルヘルプ」は、Google TVのGeminiがユーザーの質問に対し、視覚的な情報や動画を組み合わせて回答をする機能。たとえば、スポーツの試合結果を尋ねると、チームのロゴと試合での点数を組み合わせた表がセットで表示され、料理のレシピを尋ねると、作り方の動画が提案される。これにより、必要な情報が必要な時に正確に届けられるという。

ディープダイブ

「ディープダイブ」は、複雑で理解が難しいトピックに対し、ナレーション付きのスライドで解説する機能。たとえば、低温環境が人体に及ぼす影響や抹茶の製造工程など、動画の受動的な視聴の中で感じた疑問を、その場で生成される解説により、有意義な学びへ変えることができる。

Geminiに質問したうえで、「さらに詳しく」や「学ぶ」を選択することで利用できる。

スポーツブリーフ

「スポーツブリーフ」は、スポーツの試合結果を、Google TV上で要約して表示する機能。試合のハイライト動画などをセットで表示するため、中継を見逃しても、すぐ最新情報に追いつくことができる。

Geminiタブから確認ができる。

提供される時期と地域

「ビジュアルヘルプ」は米国とカナダで、「ディープダイブ」と「スポーツブリーフ」は米国で、順次提供が開始される。より幅広いデバイスへの対応は、今春を予定している。また、Google TV Geminiの音声アシスタント機能を今年中にオーストラリア、ニュージーランド、イギリスをはじめとした多くの国に展開する予定。