【千葉県】「太平洋の絶景を…」楽しみは“シーワールド”だけじゃない。「鴨川温泉」の魅力とは？
千葉県鴨川市に広がる「鴨川温泉」は、2003年に開湯した比較的新しい源泉「なぎさの湯」や、「願満の湯」で有名な房総エリアを代表する温泉地です。
「なぎさの湯」の泉質は、ほんのりと硫黄が香る「含硫黄−ナトリウム−塩化物・炭酸水素塩冷鉱泉」。湯上がりの肌の滑らかさが評判を呼んでいます。また筋肉・関節の痛みや冷え性、疲労回復への効果も期待できるといわれています。
オーシャンビューの露天風呂を備える宿もあり、目の前に広がる水平線から昇る朝日や、夜空に響く波の音を聞きながらの入浴は極上の癒やしとなるでしょう。
自然の美しさを堪能したい人には、“東京から一番近い棚田”として知られる「大山千枚田」がおすすめ。375枚の田んぼが織りなす幾何学的な景観は、四季折々で異なる表情を見せ、訪れる人の心を打つ日本ならではの風景が広がっています。
また、グルメの楽しみも欠かせません。鴨川は近海で獲れる新鮮な金目鯛や伊勢海老、アワビといった高級食材の宝庫です。地元の鮮魚をぜいたくに使った「おらが丼」は、市内の飲食店や旅館で提供される名物メニュー。それぞれの店舗が工夫を凝らした一杯で、鴨川の海の幸を存分に味わってみてください。
「冬でも比較的温暖な気候の南房総で、太平洋の絶景を眺めながら露天風呂を楽しめるから」（40代女性／鹿児島県）」
「太平洋の絶景と海鮮グルメを堪能したい」（40代女性／福島県）」
「鴨川シーワールドが近くにあるということで旅行にぴったりだと思いました」（50代女性／京都府）」
「波の音を聞きながら入る露天風呂が冬でも人気で、多数の温泉宿があり、海鮮料理との組み合わせが旅にも最適だからです」（60代女性／愛知県）」
「観光も含めて楽しめそうな気がするから」（50代女性／埼玉県）」
※All About ニュース編集部が実施した「冬に行きたい温泉地」に関するアンケートより抜粋（調査期間：2026年1月14〜15日、回答者250人）
(文:All About ニュース編集部)
「なぎさの湯」の泉質は、ほんのりと硫黄が香る「含硫黄−ナトリウム−塩化物・炭酸水素塩冷鉱泉」。湯上がりの肌の滑らかさが評判を呼んでいます。また筋肉・関節の痛みや冷え性、疲労回復への効果も期待できるといわれています。
オーシャンビューの露天風呂を備える宿もあり、目の前に広がる水平線から昇る朝日や、夜空に響く波の音を聞きながらの入浴は極上の癒やしとなるでしょう。
「鴨川温泉」周辺には何がある？鴨川温泉を訪れる際のメインスポットといえば、やはり「鴨川シーワールド」です。「海の世界との出会い」をコンセプトにしたこの水族館では、シャチやイルカのパフォーマンス、アシカとの触れ合い体験などを通して、海の動物たちの知性を間近に感じることができます。
自然の美しさを堪能したい人には、“東京から一番近い棚田”として知られる「大山千枚田」がおすすめ。375枚の田んぼが織りなす幾何学的な景観は、四季折々で異なる表情を見せ、訪れる人の心を打つ日本ならではの風景が広がっています。
また、グルメの楽しみも欠かせません。鴨川は近海で獲れる新鮮な金目鯛や伊勢海老、アワビといった高級食材の宝庫です。地元の鮮魚をぜいたくに使った「おらが丼」は、市内の飲食店や旅館で提供される名物メニュー。それぞれの店舗が工夫を凝らした一杯で、鴨川の海の幸を存分に味わってみてください。
「太平洋の絶景と海鮮グルメを堪能したい」これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。
「冬でも比較的温暖な気候の南房総で、太平洋の絶景を眺めながら露天風呂を楽しめるから」（40代女性／鹿児島県）」
「太平洋の絶景と海鮮グルメを堪能したい」（40代女性／福島県）」
「鴨川シーワールドが近くにあるということで旅行にぴったりだと思いました」（50代女性／京都府）」
「波の音を聞きながら入る露天風呂が冬でも人気で、多数の温泉宿があり、海鮮料理との組み合わせが旅にも最適だからです」（60代女性／愛知県）」
「観光も含めて楽しめそうな気がするから」（50代女性／埼玉県）」
※All About ニュース編集部が実施した「冬に行きたい温泉地」に関するアンケートより抜粋（調査期間：2026年1月14〜15日、回答者250人）
(文:All About ニュース編集部)