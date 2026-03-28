「クシまみれ」SKE48・浅井裕華、「一生クシに困らない人生になりました」と報告「優しい世界すぎる」
SKE48の浅井裕華さんは3月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。ファンから届いた“クシ”の山を披露しました。
【写真】浅井裕華の「一生クシに困らない人生」とは？
コメント欄では、「優しい世界すぎる」「万バズってまた凄い」「めっちゃクシ届いてるwww 良かったね」「そうなると思ってた」「ちゃんとReFaなのすごいね」「クシまみれ」「すごい数のクシが！笑 これでしばらく困らないね」「とても愛されておる」と、さまざまな声が上がりました。
(文:中村 凪)
【写真】浅井裕華の「一生クシに困らない人生」とは？
「そうなると思ってた」浅井さんは「このツイートしてから4日しか経ってないのに一生クシに困らない人生になりました」と22日の自身の投稿を引用リポストし、1枚の写真を投稿。大量のクシが置かれた写真です。元の投稿では、「こんなことってある 3000円のクシ....」とつづり、真っ二つに折れたクシの写真を投稿しており、これを見たファンたちが一斉にプレゼントしてくれたようです。
感謝を伝えるリポストも27日には今回の投稿をリポストし、「アイドル12年目にして初めてバズりました。ファンのみんなありがとう！！！」と反響が大きかったことに言及し、感謝を伝えていた浅井さん。ファンからは、「初万バズよかったね」「バズおめ〜」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)