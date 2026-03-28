SKE48の浅井裕華さんは3月26日、自身のXを更新。ファンから届いたたくさんの“クシ”を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：浅井裕華さん公式Xより）

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SKE48の浅井裕華さんは3月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。ファンから届いた“クシ”の山を披露しました。

【写真】浅井裕華の「一生クシに困らない人生」とは？

「そうなると思ってた」

浅井さんは「このツイートしてから4日しか経ってないのに一生クシに困らない人生になりました」と22日の自身の投稿を引用リポストし、1枚の写真を投稿。大量のクシが置かれた写真です。元の投稿では、「こんなことってある　3000円のクシ....」とつづり、真っ二つに折れたクシの写真を投稿しており、これを見たファンたちが一斉にプレゼントしてくれたようです。

コメント欄では、「優しい世界すぎる」「万バズってまた凄い」「めっちゃクシ届いてるwww　良かったね」「そうなると思ってた」「ちゃんとReFaなのすごいね」「クシまみれ」「すごい数のクシが！笑　これでしばらく困らないね」「とても愛されておる」と、さまざまな声が上がりました。

感謝を伝えるリポストも

27日には今回の投稿をリポストし、「アイドル12年目にして初めてバズりました。ファンのみんなありがとう！！！」と反響が大きかったことに言及し、感謝を伝えていた浅井さん。ファンからは、「初万バズよかったね」「バズおめ〜」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。

(文:中村 凪)