19年前の伝説は色褪せず…英雄・中村俊輔の“スコットランド帰還”に英メディアも沸く「カルトヒーローが帰ってきた」「今も圧倒的な人気」
スコットランドのファンからサイン攻めにあう中村氏(C)Getty Images
「シュンスケ・ナカムラだ！」
スコットランド国内で、日本サッカー界の天才キッカーの名が、突如として広まった。
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キッカケは、現地時間3月27日にグラスゴーで行われる日本代表とスコットランド代表の親善試合にあった。この試合を中継する『U-NEXT』で解説を務めるため、元セルティックの中村俊輔氏は早々と現地入り。その模様が地元メディアやファンの間で大きな反響を生んだのだ。
中村氏とは言えば、約4年間、スコットランドが誇る名門セルティックに在籍。2007年4月に行われたチャンピオンズ・リーグ（CL）でのマンチェスター・ユナイテッド戦で決めた2発のフリーキック弾は、今でも「伝説」として語り継がれている。
そんな英雄の“帰還”を現地の人々は快く受け入れているようだ。英公共放送『BBC』のスコットランド版が「セルティックのカルトヒーローが帰ってきた」と大々的に伝えれば、英紙『The Scottish Sun』は、空港内で中村氏がファンに囲まれる様子をクローズアップ。「セルティックで絶大な人気を誇った彼は、今もなおファンから圧倒的な人気を得ている」と、ファンタジスタの色褪せぬ存在感を記した。
わずか250万ポンド（約3億5000万円）で移籍したセルティック時代には、リーグMVPに加え、CLにおいては、クラブ史上初となった決勝トーナメント進出の立役者になるなど数えきれないほどのレガシーを残した中村氏。彼の偉才ぶりは、今も唯一無二の記憶として、多くのファンの脳裏に焼き付いているようだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]