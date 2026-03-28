19年前の伝説は色褪せず…英雄・中村俊輔の“スコットランド帰還”に英メディアも沸く「カルトヒーローが帰ってきた」「今も圧倒的な人気」

スコットランドのファンからサイン攻めにあう中村氏(C)Getty Images

「シュンスケ・ナカムラだ！」

スコットランド国内で、日本サッカー界の天才キッカーの名が、突如として広まった。

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キッカケは、現地時間3月27日にグラスゴーで行われる日本代表とスコットランド代表の親善試合にあった。この試合を中継する『U-NEXT』で解説を務めるため、元セルティックの中村俊輔氏は早々と現地入り。その模様が地元メディアやファンの間で大きな反響を生んだのだ。

中村氏とは言えば、約4年間、スコットランドが誇る名門セルティックに在籍。2007年4月に行われたチャンピオンズ・リーグ（CL）でのマンチェスター・ユナイテッド戦で決めた2発のフリーキック弾は、今でも「伝説」として語り継がれている。