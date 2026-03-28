劇場に見に行きたい「4月公開の映画」ランキング！ 3位『SAKAMOTO DAYS』を抑えた2作品は？
All About ニュース編集部は3月6日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「4月公開の映画」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「劇場に見に行きたい『4月公開の映画』」ランキングを紹介します。
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3位は、『SAKAMOTO DAYS』です。
『週刊少年ジャンプ』の大人気コミックを実写化したこの映画は、Snow Manの目黒蓮さんが主演を務める注目作です。主人公の坂本太郎は、かつて史上最強と恐れられた凄腕殺し屋ですが、ある日、恋に落ちたことであっさりと殺し屋から引退。今では“ふくよかな店長”として個人商店を切り盛りする日々を送ります。しかし、突如10億円の懸賞金をかけられ、世界中の刺客が押し寄せてくる痛快エンターテインメント作品です。
回答者からは、「原作を漫画で読んだことがあり興味があるから」（30代男性／北海道）、「週刊少年ジャンプの人気漫画の実写化で観てみたいと思いました。目黒蓮の特殊メイクのふくよかな姿も期待してます。あと実写でのアクションがどれだけのものになるかにも期待したい」（40代男性／徳島県）、「原作が面白いので映画も見たいから」（30代女性／石川県）などのコメントが寄せられました。
2位には、『劇場版スポンジ・ボブ 呪われた海賊と大冒険だワワワワワ！』がランクインしました。
世界的人気アニメ『スポンジ・ボブ』の劇場版最新作で、今回は海の底にあるビキニタウンを飛び出し、さらに深い海の底へ。スポンジ・ボブが勇敢さを手に入れて“真の”立派な大人になるため、仲間たちと呪われた海賊を救う大冒険へと繰り出します。子どもから大人まで楽しめるドタバタ劇と、劇場ならではのスケール感が見どころです。
アンケートでは、「スポンジボブが昔から好きなため、映画化されるのがとても楽しみです」（20代女性／茨城県）、「子どもが好きだからです。絵柄もポップなので引き込まれます」（30代女性／福岡県）、「子供と関わる仕事をしていて、子供たちが見に行くと言っていたので、会話の話題になればと今アニメを見ているので、映画も見たいと思ったから」（20代女性／宮城県）、「子供がスポンジボブのことが好きなので、一緒に見に行きたい」（50代男性／神奈川県）といった声が寄せられました。
1位は、『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』でした。
4月10日公開の同作は、劇場版コナンシリーズの第29弾です。舞台は横浜・みなとみらいで開催されるバイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」。そこに謎の暴走バイクが現れ、コナンたちとのバトルミステリーが展開されます。神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員・萩原千速も、物語の鍵を握るキーパーソンの1人です。
アンケート回答者からは、「シリーズの安定したストーリー展開と緊迫感のある展開を劇場で楽しみたいからです」（30代女性／愛知県）、「コナンの映画は毎回チェックしているので、今回もぜひ見たいから」（40代女性／北海道）、「伝統あるシリーズものなので確実に楽しめると思うから」（50代男性／大阪府）、「小学生の頃から毎週アニメを見ていて、大人になってからも時間帯的に仕事だが録画してみているので、映画も全てみているからです」（30代女性／岩手県）などの理由があがりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
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3位：『SAKAMOTO DAYS』／39票
3位は、『SAKAMOTO DAYS』です。
『週刊少年ジャンプ』の大人気コミックを実写化したこの映画は、Snow Manの目黒蓮さんが主演を務める注目作です。主人公の坂本太郎は、かつて史上最強と恐れられた凄腕殺し屋ですが、ある日、恋に落ちたことであっさりと殺し屋から引退。今では“ふくよかな店長”として個人商店を切り盛りする日々を送ります。しかし、突如10億円の懸賞金をかけられ、世界中の刺客が押し寄せてくる痛快エンターテインメント作品です。
2位：『劇場版スポンジ・ボブ 呪われた海賊と大冒険だワワワワワ！』／41票
2位には、『劇場版スポンジ・ボブ 呪われた海賊と大冒険だワワワワワ！』がランクインしました。
世界的人気アニメ『スポンジ・ボブ』の劇場版最新作で、今回は海の底にあるビキニタウンを飛び出し、さらに深い海の底へ。スポンジ・ボブが勇敢さを手に入れて“真の”立派な大人になるため、仲間たちと呪われた海賊を救う大冒険へと繰り出します。子どもから大人まで楽しめるドタバタ劇と、劇場ならではのスケール感が見どころです。
アンケートでは、「スポンジボブが昔から好きなため、映画化されるのがとても楽しみです」（20代女性／茨城県）、「子どもが好きだからです。絵柄もポップなので引き込まれます」（30代女性／福岡県）、「子供と関わる仕事をしていて、子供たちが見に行くと言っていたので、会話の話題になればと今アニメを見ているので、映画も見たいと思ったから」（20代女性／宮城県）、「子供がスポンジボブのことが好きなので、一緒に見に行きたい」（50代男性／神奈川県）といった声が寄せられました。
1位：『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』／125票
1位は、『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』でした。
4月10日公開の同作は、劇場版コナンシリーズの第29弾です。舞台は横浜・みなとみらいで開催されるバイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」。そこに謎の暴走バイクが現れ、コナンたちとのバトルミステリーが展開されます。神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員・萩原千速も、物語の鍵を握るキーパーソンの1人です。
アンケート回答者からは、「シリーズの安定したストーリー展開と緊迫感のある展開を劇場で楽しみたいからです」（30代女性／愛知県）、「コナンの映画は毎回チェックしているので、今回もぜひ見たいから」（40代女性／北海道）、「伝統あるシリーズものなので確実に楽しめると思うから」（50代男性／大阪府）、「小学生の頃から毎週アニメを見ていて、大人になってからも時間帯的に仕事だが録画してみているので、映画も全てみているからです」（30代女性／岩手県）などの理由があがりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)