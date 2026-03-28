ハイヒール・モモコ、珍しい「朝ごはん」を紹介 「聞いたことがない」オムライスが明らかに
お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが、きょう28日放送のカンテレ特番『見取り図の人生最後の朝昼晩餐ツアー』（毎週土曜 後2：57〜3：37 ※関西ローカル）に出演する。
【写真】美食家のハイヒール・モモコ、見取り図と“朝ごはん”の様子
見取り図がMCを務め、一流芸能人や一流アスリートが人生最後に食べたい究極の3食をめぐる、グルメドキュメントバラエティー。
「元日以外、364日外食」だという関西を代表する美食家のモモコは、「人生最後の日に食べたい朝ごはん」を紹介する。
なんばグランド花月からリムジンに乗り込み向かったのは、路地裏にある居酒屋。朝から営業している店でモモコが「最後の朝食」に選んだのは、オムライス。見た目は普通のオムライスだが、見取り図も「聞いたことがない」という、珍しい具材と組み合わせた“辛いオムライス”だった。
モモコが「（お酒の）アテとしてみんなで食べたら取り合いになる！」という太鼓判を押す逸品で、見取り図も「お腹がいっぱいでも完食してしまうくらいうまかった」（盛山晋太郎）、「癖になります」（リリー）と大絶賛する。
また「最後の一日」の話から「（相方のハイヒール・）リンゴが辞めたら、漫才はやめる。リンゴ以外と漫才はしない」と、長年ともに漫才界のトップを走り続けてきた相方への深い愛情や、2人だけの独自ルールが明らかになる。
MC：見取り図
ゲスト：ハイヒール・モモコ、メッセンジャー・黒田有、高橋藍（※高＝はしごだか）
【写真】美食家のハイヒール・モモコ、見取り図と“朝ごはん”の様子
見取り図がMCを務め、一流芸能人や一流アスリートが人生最後に食べたい究極の3食をめぐる、グルメドキュメントバラエティー。
「元日以外、364日外食」だという関西を代表する美食家のモモコは、「人生最後の日に食べたい朝ごはん」を紹介する。
モモコが「（お酒の）アテとしてみんなで食べたら取り合いになる！」という太鼓判を押す逸品で、見取り図も「お腹がいっぱいでも完食してしまうくらいうまかった」（盛山晋太郎）、「癖になります」（リリー）と大絶賛する。
また「最後の一日」の話から「（相方のハイヒール・）リンゴが辞めたら、漫才はやめる。リンゴ以外と漫才はしない」と、長年ともに漫才界のトップを走り続けてきた相方への深い愛情や、2人だけの独自ルールが明らかになる。
MC：見取り図
ゲスト：ハイヒール・モモコ、メッセンジャー・黒田有、高橋藍（※高＝はしごだか）