◇プロ野球 セ・リーグ 巨人3ー1阪神（3月27日、東京ドーム）

6回1失点とプロ初登板で勝利をあげた巨人の竹丸和幸投手について、杉内俊哉投手チーフコーチは「本当によかった」と試合後にホッと一息つきました。

「表情出さないタイプなんで、緊張は若干したでしょうけど、そのなかでもいいピッチングしてくれたなと思います。思い切って勝負しにいってくれたんで、いいところいいところ投げようじゃなくて、ゾーン内に投げていたなと思うので、それがいい結果につながったなと思いますね」

竹丸投手本人は「初見ですから」と謙遜していたことを告げると、「それもありますけど、これからどんどん同じ相手と戦うんでね、有利な部分をどんどん出していってほしいかなと思います」と次の登板に向けての期待も込めました。

「球数そんないってないですし、中6日の大変さを思い知ると思いますけど」

ニヤリとした杉内コーチ。球数79球、6回で交代させたのは、次回登板に向けていいイメージで終わらせたかったというベンチの思惑もあったと明かしました。まずは1勝。今後、試合を重ねるにつれ、どう竹丸投手が進化していくか分かりませんが、チームにとっては大きな大きな1勝となりました。