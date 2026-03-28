正直、中学受験って親の年収いくらからが適正？世帯年収800万で挑むのは無謀ですか？

中学受験にかかる費用の全体像

中学受験では、主に「塾代」「受験費用」「入学後の学費」が大きな負担となります。特に小4から通塾を始めると、3年間で塾代だけでも100万～300万円程度かかるケースが一般的です。

株式会社イードが行った中学受験に関するアンケートによると、中学受験にかかった総費用は「200万円～300万円」がもっとも多く全体の26％を占め、続いて「100万円～200万円」「300万円～400万円」がそれぞれ21％となっています。実際の費用は家庭や受験プランによって幅がありますが、一定以上の支出は避けられないのが現実です。

さらに受験料は1校あたり2万～3万円ほどで、複数校受験すれば数十万円になることもあります。加えて私立中学に進学した場合、年間の学費は100万～150万円前後が目安です。つまり受験から進学後まで含めると、まとまった資金計画が不可欠になります。



年収別に見る中学受験の現実

一般的に、中学受験が「無理なく可能」とされる世帯年収は1000万円以上と言われることが多いです。これは教育費の割合が家計に与える影響を考慮した目安です。一方で、年収800万円台でも中学受験に挑む家庭は少なくありません。

ただしその場合、習い事の整理や外食費の見直しなど、家計の優先順位を教育に寄せる必要があります。年収だけで可否が決まるわけではなく、支出管理の工夫が大きく影響します。



世帯年収800万円で挑む場合のポイント

世帯年収800万円で中学受験に挑むこと自体は決して無謀ではありませんが、計画性が重要になります。まずは通塾開始時期を見極め、必要以上に早く始めないことが負担軽減につながります。

また、塾のコースや教材を精査し、過剰なオプション講座を避けることも有効です。さらに、進学先として私立だけでなく公立中高一貫校も視野に入れることで、費用を抑えつつ選択肢を広げられます。



無理なく続けるための家計戦略

中学受験を成功させるには、途中で資金不足に陥らないことが重要です。そのためには、教育費専用の積立を早めに始めるのが効果的です。

また、ボーナス頼みではなく、毎月の収支の中で安定して教育費を確保する仕組みを作ることが求められます。住宅ローンや老後資金とのバランスも考慮し、「教育費に偏りすぎない」ことも大切です。長期的な視点で家計を設計することが、安心して受験に臨む土台になります。



教育費を抑えるためにできる工夫

中学受験にかかる費用は決して固定ではなく、工夫次第で大きく差が出ます。例えば、大手塾にこだわらず地域密着型の塾を選ぶことで、費用を抑えられる場合があります。

また、すべてを塾任せにせず、市販教材やオンライン学習を併用することで、無駄な出費を減らすことも可能です。さらに、受験校の選定を戦略的に行い、受験数を絞ることで受験料や遠征費の負担軽減にもつながります。家庭ごとに合った方法を選ぶことが重要です。



年収よりも「戦略」がカギ

中学受験は確かにお金がかかりますが、年収だけで可否が決まるものではありません。世帯年収800万円でも、支出の優先順位を明確にし、無駄を省いた計画的な家計管理を行えば十分に挑戦可能です。

重要なのは「どこにお金を使うか」を家庭で共有し、継続できる仕組みを作ることです。無理のない戦略を立てることが、子どもの学びを支える最も現実的な方法といえるでしょう。



出典

株式会社イード 中学受験に関するアンケート

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー