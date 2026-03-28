SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR ＜SUPER SHOW 10＞ in SEOUL

昨年11月にデビュー20周年を迎え、世界中のファンと積み重ねてきた絆を証明するかのような"歴代級"のプロジェクトを展開してきたSUPER JUNIOR。その集大成として、現在進行形で熱狂を巻き起こしているのが、ワールドツアー「SUPER SHOW 10」だ。

2008年からスタートし、もはや単なるコンサートの枠を超えたグループを象徴する公演ブランドとして確立されている"SUPER SHOW"。

記念すべき10回目を数える今回は、3月7日・8日に埼玉・ベルーナドームでの開催を終えたばかりの日本最終公演を含め、世界17地域を巡るビッグツアーとなった。各地での盛況ぶりを受け、4月3日(金)から5日(日)にかけては、ツアーの出発地であるソウル・KSPO DOMEでのアンコール公演「SUPER SHOW 10 SJ-CORE in SEOUL」も決定している。

K-POP界でも絆の深さは随一！SUPER JUNIORのメンバーたち

■「SUPER SHOW 10」の幕開けを飾ったソウル公演！ライブ鉄板曲や20周年記念アルバムの収録曲も満載のセトリに会場も熱狂

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今回の最新ツアーの幕開けを飾ったのは、2025年8月に開催されたソウル公演「SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR ＜SUPER SHOW 10＞ in SEOUL」(4月2日(木)にフジテレビTWOにて放送)だ。

9曲の新曲が収められた20周年記念アルバム(12th Album)「Super Junior25」から、「Haircut」「Say Less」「Delight」「I Know」といった多彩な楽曲を次々に披露。新鮮な瑞々しさの中に、「It's You」「MAMACITA」「SUPERMAN」「Super Girl」といったライブに欠かせない鉄板曲が絶妙に織り交ぜられ、彼らの楽曲が持つ普遍的な魅力と、どの時代の作品も最高の色に染め上げる圧倒的なパフォーマンス力を改めて見せつけた。

■「Mr.Simple」「美人(Bonamana)」「SORRY, SORRY」...グループを代表するヒットメドレーは圧巻

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特にライブ後半、20周年記念アルバムのタイトル曲「Express Mode」から火ぶたが切って落とされたメドレーは圧巻の一言。

グループの代名詞である「Mr.Simple」「美人(Bonamana)」、そして社会現象を巻き起こした「SORRY, SORRY」へと続く流れは、会場のボルテージを最高潮に導いた。あえて"王道"を真っ向から提示し、ファンの期待を裏切らない確実な盛り上がりを作る――こうした信頼感も、彼らが長年愛される理由だろう。20年という月日を経てなお、爆発的なエネルギーを放つ彼らの姿に、会場を埋め尽くしたパールサファイアブルーのペンライトが激しく揺れた。

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■日本オリジナル曲も続々！舞台裏映像が追加された＜SUPER SHOW 10＞ in JAPANの"永久保存版"もオンエア

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埼玉・ベルーナドームでの日本最終公演(3月8日)は、当日にフジテレビTWOにて生中継が行われた。広大なドーム会場を生かした演出に加え、「Way」「Wow! Wow!! Wow!!!」「★BAMBINA★」といった日本オリジナル曲も盛り込まれ、会場は大合唱に包まれた。

ソウル公演とは異なる日本独自のセットリストに、彼らを長く支持してきた日本のファンに対する深い愛情が感じられる。この熱狂の模様は、5月17日(日)に"舞台裏映像付き永久保存版"としてフジテレビTWOにて放送されることが決定した。ステージの全貌はもちろん、バックステージでのメンバーの素顔までを収めた映像は、ファンにとって宝物のような記録となるはずだ。

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20年という歳月はアイドルグループにとって決して容易な道ではない。しかしSUPER JUNIORは常に心躍るエンタテインメントと驚き、そして感動を更新し続けてきた。「SUPER SHOW 10」で見せる彼らの輝きは、この20周年が単なる通過点に過ぎないことを物語っている。

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文＝川倉由起子

放送情報

SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR ＜SUPER SHOW 10＞ in SEOUL

放送日時：2026年4月2日(木)20:00〜

SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR ＜SUPER SHOW 10＞ in JAPAN 舞台裏映像付き永久保存版

放送日時：2026年5月17日(日)20:00〜

チャンネル：フジテレビTWO ドラマ・アニメ(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

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