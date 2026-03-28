現地3月28日に行われるドバイワールドカップデーを前に、フォーエバーヤングを送り出す矢作芳人調教師が26日、共同記者会見に出席。追い切り後の状態やサウジカップからの間隔、主戦・坂井瑠星騎手への信頼、そして日本のファンへのメッセージを語った。管理馬について「スーパースターであり神のような存在」と表現し、万全の態勢で世界一決定戦へ臨む。

矢作芳人調教師 一問一答

ーー追い切り後の状態は？

そんなに無理をしていないというか、どちらかと言えば軽かったので、追い切りのダメージもなく非常に健康な状態です。

ーーサウジカップからの間隔は昨年より長いのですが、プラスと考えていますか？

決してプラスだとは考えていません。短いほうがやりやすいですね

ーーリラックスしすぎる面もあるのでしょうか？

そうだとも思いますし、そこまでサウジカップのダメージが大きくなかったのもあります。

ーー相手関係、展開、馬場、レースに向けての懸念は？

頭数も少ないですし、特に懸念はないのですが、大雨だけは降ってほしくないかなと思います。

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「神が舞い降りてきた」

ーー世界一の馬だと思いますし、競馬界にとっても特別な馬だと思うのですが、矢作厩舎にとってもどのような馬ですか？

スーパースターでもあり神のような存在でもあるので、よくぞ僕の元に神が舞い降りてきてくれたなと思います。

ーー先生とフォーエバーヤングの今後の予定（ドバイ後）について色々な話しがありますが、今後のプランが決まっていることがあれば教えてください。

よく聞かれる質問なのですが、現状では本当に何も決まっていなくて、残念ながら今回は藤田オーナーが来られませんが、帰国して酒でも飲みながらゆっくり決めたいと思いますし、現状では本当に何も決まっていません。

ーー先生から見て坂井瑠星騎手はチームにとってどのような存在で、フォーエバーヤングの主戦騎手としての強みは？

坂井瑠星を世界でずっと乗り続けさせるのは大きな賭けでした。オーナーの理解があって実現したのですが、フォーエバーヤングとともに成長してきたなと感じます。彼が世界中で最もフォーエバーヤングの長所と短所を知っているので、全面的に信頼しています。彼は欠かせない騎手です。

ーー日本の皆さんにメッセージを

中々、日本ではドバイの詳しい事情がわからないことで、日本の皆さんがドバイのこと、フォーエバヤングのことを非常に心配してくださっていると聞いております。土曜日はその心配を、皆さんを安心させるようないいレースをしたいと思っていますので応援よろしくお願いします。