プレリュー堂のカレーがレトルトに

ホンダは、2025年12月に東京・渋谷でポップアップイベントとして期間限定オープンしたスパイスカレー専門店『プレリュー堂』のオリジナルスパイスカレーを、レトルト商品にした『プレリュー堂 スパイスポークカレー』として一般販売する。

【画像】プレリュードの走りを表現した『プレリュー堂スパイスポークカレー』と新型ホンダ・プレリュード 全5枚

発売日は4月17日で、販売はホンダ公式ECサイト『ホンダファンショップ』で行われ、価格は1200円となる。



ホンダが新型プレリュードの走り味を表現したレトルト食品『プレリュー堂 スパイスポークカレー』を発売。 ホンダ

これは、新型プレリュードの発売を記念した企画を、市販商品として展開したものだ。

『ホンダS+シフト』の走りをスパイスで表現

商品はベースとなるポークカレー『GT』に、3種類の別添スパイスを組み合わせた構成となる。これにより『GT×ホンダS+シフト』、『SPORT×ホンダS+シフト』、『COMFORT×ホンダS+シフト』を含む、計4通りの“味変”を自宅で楽しめるという内容だ。

これは新型プレリュードに採用された制御技術『ホンダS+シフト』と3つのドライブモードが生む走りの違いを、スパイスの香りと味で表現した商品である。



新型ホンダプレリュードに採用された制御技術『ホンダS+シフト』と3つのドライブモードが生む走りの違いを、スパイスの香りと味で表現。 ホンダ

クルマの走行キャラクターを食で置き換える、ホンダらしいユニークなプロモーション商品といえるだろう。

『カレーの先生』一条もんこ氏が監修

『プレリュー堂スパイスポークカレー』は、年間850食のカレーを食べ、『カレーの先生』としても知られるスパイス料理研究家の一条もんこ氏である。

2025年12月のポップアップイベントでは約1000食が完売する反響を呼び、その後も商品化を求める声が多く寄せられたことから、今回の一般販売に至ったという。



『プレリュー堂スパイスポークカレー』を監修した一条もんこ氏。 ホンダ

また、一般発売に先立ち、4月4、5日にモビリティリゾートもてぎで開催されるイベント『Enjoy Honda 2026』会場内のオフィシャルショップで先行販売も実施される。

プレリュードの走りの個性を、食という異なるアプローチで訴求する『プレリュー堂スパイスポークカレー』、ホンダファンならずとも気になるのでは？