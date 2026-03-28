元おニャン子・渡辺美奈代、夫&息子2人との“顔出し”家族4ショット公開「素敵すぎますね」「素敵なご夫婦ショット」
元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が4日、自身のブログを更新。家族ショットや夫婦ショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
【写真一覧】「素敵すぎますね」元おニャン子・渡辺美奈代＆夫&息子2人との“顔出し”家族4ショット
この日、「家族ショット」と題したブログで、色鮮やかで幻想的な壁画の前で撮影した家族写真を公開。「素敵な壁画の前で」「動画になっていて 鳥が飛んできたりするんです」と紹介し、「癒されました」とつづった。
続けて、夫で実業家の“もやしくん”こと矢島昌樹氏が「日常の奥さま」と題して更新したブログでは、壁画に描かれた鳥に手を伸ばす渡辺の姿とともに「壁画の鳥に触る奥さま 嬉しそうにしていました！」と夫目線でつづり、楽しげな様子を伝えている。
さらに、「夫婦ショット」と題してブログを更新。細かなチュールとパールがあしらわれた白のロングスカートにベージュのジャケットを合わせた春コーデの渡辺と、全身ブラックでまとめた夫が仲むつまじく並ぶ2ショットも公開した。
これらの投稿にファンから「ご家族で素敵な壁画をバックに」「笑顔も素敵」「凄くいい」「美奈代ちゃん嬉しそうなお顔」「可愛い」「素敵すぎますね」「綺麗」「憧れの夫婦」「素敵なご夫婦ショット」などの声が寄せられている。
【写真一覧】「素敵すぎますね」元おニャン子・渡辺美奈代＆夫&息子2人との“顔出し”家族4ショット
この日、「家族ショット」と題したブログで、色鮮やかで幻想的な壁画の前で撮影した家族写真を公開。「素敵な壁画の前で」「動画になっていて 鳥が飛んできたりするんです」と紹介し、「癒されました」とつづった。
続けて、夫で実業家の“もやしくん”こと矢島昌樹氏が「日常の奥さま」と題して更新したブログでは、壁画に描かれた鳥に手を伸ばす渡辺の姿とともに「壁画の鳥に触る奥さま 嬉しそうにしていました！」と夫目線でつづり、楽しげな様子を伝えている。
これらの投稿にファンから「ご家族で素敵な壁画をバックに」「笑顔も素敵」「凄くいい」「美奈代ちゃん嬉しそうなお顔」「可愛い」「素敵すぎますね」「綺麗」「憧れの夫婦」「素敵なご夫婦ショット」などの声が寄せられている。