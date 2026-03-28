無印良品、「99円で買える日用品 30選」公開 10％オフになる「無印良品週間」は30日まで開催
良品計画が運営する「無印良品」が27日、公式インスタグラムを更新。「99円で買える日用品 30選」を公開した。
【写真】無印良品が公開した「99円で買える日用品 30選」
商品写真付きの画像で詳細をアップ。サイズが異なるゴミ袋や食器・カラトリー、爪楊枝やコーヒーフィルター、水切りネットなどのキッチンアイテムが豊富にそろっているほか、フローリングやカーペットを掃除するクリーナー、部分汚れ用の洗濯石けんなど、多彩なラインナップを紹介している。
無印良品では30日まで、不定期の“恒例”キャンペーン『無印良品週間』を開催中。無印良品メンバーは10％オフで買い物を楽しむことができる。
【写真】無印良品が公開した「99円で買える日用品 30選」
商品写真付きの画像で詳細をアップ。サイズが異なるゴミ袋や食器・カラトリー、爪楊枝やコーヒーフィルター、水切りネットなどのキッチンアイテムが豊富にそろっているほか、フローリングやカーペットを掃除するクリーナー、部分汚れ用の洗濯石けんなど、多彩なラインナップを紹介している。
無印良品では30日まで、不定期の“恒例”キャンペーン『無印良品週間』を開催中。無印良品メンバーは10％オフで買い物を楽しむことができる。