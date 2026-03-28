昨今の社会では、見知らぬ誰かとは「適切に距離を置く」ことが美徳とされがちです。効率化が進む現代社会において、他者との関わりは「コスト」や「リスク」として敬遠される場面も少なくありません。



【漫画】電車で隣に座った「大阪のおばちゃん」が突然…！？（全編を読む）

しかし、そんな静まりかえった日常に、ときに突風のように明るい風を吹き込む存在が現れることがあります。大阪府在住の20代女性・A美さんは、ある日の電車内で起きた出来事が今でも忘れられないといいます。



一人暮らし、孤独を感じていたが…

去年の春、就職を機に広島から大阪へやってきたA美さん。当時の心境を、彼女はこう振り返ります。



「初めての一人暮らしに、新社会人としてのプレッシャー。慣れない土地で、自分だけが『余所者』みたいに浮いている気がして、正直すごく寂しかったんです」



知り合いもいない街。休日の予定も白紙。それでも気分を変えようと、ある日彼女は一人で出かける決心をしました。



「お気に入りの服を着て、奮発して買ったラインストーン付きのバッグを持って。誰と会うわけでもないけど、少しだけ気合いを入れたんですよね」



電車に揺られていると、隣にやってきた見知らぬマダム。いや、ここは親愛なるリスペクトを込めて「大阪のおばちゃん」と呼びましょう。ふと彼女と目が合ったかな…そう思った次の瞬間でした。



迫り来る「大阪のおばちゃん」…！？

「『お姉ちゃん、そのバッグめちゃくちゃキレイやなー！カッコもよう似合ってるわ！素敵やん！』って。もう、本当に突然ですよ」



笑いながら語るA美さん。おばちゃんは怒涛の褒め言葉を浴びせながら、バッグの飾りを光速で撫で回してきたのだといいます。まるで全身をスキャンするかのような、圧倒的な勢い。



「最初は何事かと一瞬フリーズしました。でも、全然嫌な感じはしなかった。むしろ、誰も見ていないと思っていた私のこだわりを、見ず知らずの人が真っ直ぐに肯定してくれた。それが、なんだか泣けちゃうくらい嬉しかったんです」



知らない人からの言葉が、嬉しかった

もちろん、プライバシーを重視する人にとっては、こうした距離の近さに戸惑うこともあるでしょう。ですが、利害関係のない第三者からの「いいね！」は、時に深く心に響くことがあります。



「あの日、嵐みたいな勢いで褒めてもらって…なんだか、見えないパワーを注入された気がしたんです」そう語るA美さんの表情は、とても晴れやかでした。



「不思議ですよね。翌日から、少しだけ前を向いて職場に出勤できました。思い切って自分から声をかけてみたら、同僚ともすっかり打ち解けられて。今は大阪での毎日が、本当に楽しいんです」。まっすぐに前を向く彼女の言葉。そこには、経験した人にしか分からない、確かな実感がこもっていました。



まだまだある！？大阪で体験した「ビックリ人情」エピソード

広島から来たA美さんが体験した、少しビックリする、けど根底に愛があるエピソード。他にも大阪在住の方々から「こんなことあったんやけど…！」という驚きの話が寄せられました。



・電車でウトウトしていたら、急に肩をトントンと叩かれて目が覚めました。「お姉ちゃん、あんた、めちゃくちゃ金持ちになる耳たぶしてるで！」…見知らぬマダムが、私の耳をガン見しているのに気づきました。「将来の社長さんに、今のうち恩売っとくわ！」と、なぜか栄養ドリンクを握らされました。手相や顔相ならまだしも「耳たぶ」…！？着眼点がすごいですよね(Gさん・10代・女性・学生)



・給料日前のスーパーでのこと。「食べたいけど高いな…」と牛肉を恨めしく見つめていたら、横からスッと半額の黒毛和牛パックをカゴに放り込まれました。驚いて振り返ると、見知らぬおばさまが「若いんやから、いっぱい食べな！私が払ったるから！」と一言。絶対に断れない圧倒的な迫力。おばさまは僕の分のお肉を会計するやいなや、颯爽と風のように去っていきました。ただポカンとするしかありませんでしたが、おごってもらった黒毛和牛(半額)は美味しくて、元気が出ました(Mさん・20代・男性・教師)



・突然の豪雨。駅の出口で途方に暮れていると、でっかいビニール傘が目の前に差し出されました。見ると、60代くらいの見るからに元気そうなご婦人。「これ使い！傘なんて天下の回り物や！」お礼をどうすればと戸惑う私に、「私、カバンにあと3本折りたたみ入ってるから気にせんでええ！」と言い放ち、嵐の中へ歩き出しました。あの背中、一生忘れられません(Tさん・30代・女性・会社員)



毎日の生活で、予測不能で底抜けに明るい「人情」が、張り詰めた心をほどいてくれることがある。クスッと笑える温かいお節介が、明日へ向かう活力に変わっていくのかもしれませんね。



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