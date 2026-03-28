【本音レビュー】3COINS「コンパクトヒートケアコーム」は忙しい朝に使える？寝ぐせ直しで検証
朝子どもの支度を優先していると、自分のヘアセットはつい後回しに……なんてことも多いですよね。気が付けば外出前に「とりあえずまとめただけ」という日も多くなりがち。
そんなときに見つけたのが、3COINSの「コンパクトヒートケアコーム」。とかすだけでヘアスタイルを整えられるので、ズボラな私でも毎日使えそう……と思い購入してみました。
実際に使ってみて、忙しい朝でも無理なく取り入れられるのか、その使い心地をチェックしてみました。
「コンパクトヒートヘアコーム」は、熱の力で髪を整えるコーム型のヘアケアアイテムです。価格は税込2,200円。サイズは直径約8.8cm×厚さ約4cmとコンパクトで、手のひらに収まるサイズ感です。
電源ボタンを長押しするとスイッチが入り、3段階で温度調整が可能です。緑のランプが設定温度75℃、オレンジが85℃、赤が95℃になっています。
点滅時は温度上昇中の合図なので、点灯に変わってから使ってくださいね。
とかすだけで整うから忙しい朝も◎
朝の自分と子どもの寝ぐせ直しに使ってみましたが、ブラシ感覚で整えられるのでヘアアイロンよりも手軽に感じました。
特に前髪やサイドの髪の浮き毛など、気になる部分をサッと整えたいときに便利。数回とかすだけでサラサラになりました。
コームを内側に向かって少し回転させながら髪をとくと、ゆるい内巻きもできますよ。ただアイロンより持続力は弱いため、しっかり巻いたりストレートにしたりするというよりは、ナチュラルにアレンジ、もしくは整えるイメージが近いです。
外出先のスタイリングに使えるのもうれしい
このアイテムの良さは、やはりコンパクトさ。ポーチやバッグにも入るサイズなので、外出先でも気軽に使えるのが便利でした。時間がなくて自宅でしっかり髪を整えられなかった日でも、外でサッと直せると助かりますよね。
充電式でコードレスなところも身軽で好ポイント。旅行先にも気兼ねなく持ち運んで使えそうです。
注意したいポイント
一方で注意したい点もありました。
「コンパクトヒートヘアコーム」は高温になるため、頭皮にあてた状態で長時間使うことは危険です。そのため、子どもが使用する場合は一人で使わせず、必ず親がそばで見守ってあげてくださいね。
また、充電ケーブル（Type-C）は付属していないため、別途用意が必要になる点も事前に知っておくと安心ですよ。
忙しい日のヘアセットにぴったり
3COINSの「コンパクトヒートケアコーム」朝の時短ケアや外出先でのちょっとしたお直しなど、日常の中で気軽に取り入れやすいアイテムだと思いました。
忙しい毎日の中でも、無理なくヘアケアを取り入れたい方におすすめできそうです。
撮影、文・編集部