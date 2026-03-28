【義兄、17歳娘にオネガイ】「え〜自分でなんとかできる？」鋭いツッコミ＜第18話＞#4コマ母道場
現代は多様性の時代。生き方も、結婚の有無も、どんな暮らしを選ぶかも、人それぞれです。独身でも、中年で実家暮らしでも、それ自体を他人に咎められる理由はありません。けれどもし、これまで“同居の高齢母に任せきりだった家事”を、ある日突然あなたに押しつけようとしてきたら……？ しかもそれが近しい身内からの頼みだとしたら、あなたならどうしますか？
第18話 じゃあ自分でやるってことね？
【編集部コメント】
これ以上自分のペースを乱されるのはたまったもんじゃないと感じたお義兄さん。すぐさまサトウさんの提案を拒否……！ ただ、拒否するからには「自分でやらないと」ですよね……？ 手伝えないと言った人に求め、手伝えると言った人を拒むのは、変ですもんねえ……？
原案・ママスタ 脚本・大島さくら
第18話 じゃあ自分でやるってことね？
【編集部コメント】
これ以上自分のペースを乱されるのはたまったもんじゃないと感じたお義兄さん。すぐさまサトウさんの提案を拒否……！ ただ、拒否するからには「自分でやらないと」ですよね……？ 手伝えないと言った人に求め、手伝えると言った人を拒むのは、変ですもんねえ……？
原案・ママスタ 脚本・大島さくら