マジか!? 開いたら戻らない最新ドライバーは、ドローじゃなくフェードが合うんだ
飛んで曲がらないを追求する高MOIの最新ドライバー。直進性に優れているので、ドローよりもフェースローテーションを抑えて打つフェードとの相性が抜群だという。その真相をじっくり教えてもらった。
【連続写真】フェースを返さずに左に振り抜く 河本結のフェードスイング
◇ ◇ ◇開閉のフェースターンがしにくい最新ドライバーは、フェースをシャットに使い、左に打ち出すフェードのほうがマッチするという。ヘッドのロースピン化をその理由に挙げるのはクラフトマンの山崎康寛氏だ。「これまではフェードだとスピン量が増え、球が弱くなる傾向がありました。しかし、ヘッドの低スピン化が進んだことで、フェードでもスピンが増えず、強い球が打てるようになっています。以前はスライスしていた球が、フェードになると言ってもいいほど低スピン化が進んでいます」（山崎康寛）最新ヘッドの重心距離が長くなったこともポイントだとツアープロ福永和宏は指摘する。「ヘッドがブレにくくなり、球を曲げるのが難しくなっています。開いたフェースを戻しづらい今どきのドライバーは、フェースを閉じたままスイングし、ターゲットより左に打ち出す打ち方のほうが楽です。右に打ち出すドローは、フェースを開いて閉じる動きが必要になります。重心距離の長いヘッドではフェースを返しきれず、左右どちらにもミスが出やすくなります」「ロースピン化された最新のツアー系ボールも、フェードのほうが適正スピンを得やすいです」と山崎は分析。ドローでは低スピンになりすぎてドロップしてしまうため、フェードの方が無理なく打てるのだ。あなたは、それでもドローを打とうと考えますか？■福永和宏ふくなが・かずひろ／ 1969年生まれ、福岡県出身。1992年にプロ入りし、96年にツアー初優勝を飾った。現在はシニアツアーに参戦しながらレッスン活動も行っている■山崎康寛やまざき・やすひろ／ツアープロや競技アマが信頼を寄せるカリスマクラフトマン。練馬区上石神井でインドアレッスンスクール&練習場「GOLF PLACE」を主宰。ショップ＆工房も併設◇ ◇ ◇●菅楓華のショットを詳細分析！ 関連記事『年間女王候補！ 抜群の安定感を誇る菅楓華 実は『腰高＆胸を張らない』アドレスだった！【優勝者のスイング】』を詳しく読めば、その秘密が分かります。
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