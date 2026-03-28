＜速報＞国内女子ツアーは最終組がスタート 入谷響はパー、高橋彩華と金田久美子はバーディ発進
＜アクサレディス 2日目◇28日◇UMKカントリークラブ（宮崎県）◇6539ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドが進行している。先ほど最終組がコースを飛び出していった。
【写真】真後ろ向いちゃってるよ！
パー5で始まる1番。トータル7アンダーの単独首位から出た入谷響はパー発進。1打差2位の高橋彩華はバーディスタートを切り、入谷に並んで首位で2番ホールへ向かった。2打差の3位から出た金田久美子もバーディを奪い、首位と1打差の3位タイに浮上した。同じく3位タイには穴井詩。トータル5アンダーの5位タイには河本結、地元の山内日菜子、永峰咲希、渡邉彩香らが並ぶ。女王・佐久間朱莉はスコアを1つ落として前半を終え、トータル1アンダーの44位タイで後半へ。菅楓華はトータル1オーバーの66位タイで前半をプレーしている。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜更新中＞国内女子第2ラウンドのリーダーボード
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