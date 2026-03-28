『勇者刑に処す』第2期制作決定でPV公開 原作者歓喜のコメント全文
テレビアニメ『勇者刑に処す懲罰勇者9004隊刑務記録』の第2期が制作されることが決定した。あわせてウルトラティザービジュアル、第2期制作決定PVが公開された。
【動画】公開された『勇者刑に処す』第2期PV
ウルトラティザービジュアルには、第1期最終話にて、懲罰勇者となる衝撃の展開を迎えたパトーシェ・キヴィアとともに、新たな任務に向かうザイロ・フォルバーツ、テオリッタたちが描かれている。
『勇者刑に処す懲罰勇者9004隊刑務記録』は、《勇者》という刑罰を科された罪人――懲罰勇者と魔王軍の戦いを描くダークファンタジー。2020年10月から小説投稿サイト「カクヨム」にて連載がスタートし、2021年9月にKADOKAWA（電撃の新文芸）より単行本第1巻（イラスト・めふぃすと）が刊行され、2026年1月〜3月にアニメ第1期が放送された。
■原作：ロケット商会
アニメスタッフの皆さまの素晴らしい仕事を再び拝見できるかと思うと、いまから緊張が止まりません。いち視聴者としても楽しみにしております。すでに私の期待以上の作品となることを疑っていません。この喜びを最大限に表現するため、いまから特製ラーメンセットを食べに行きたいと思います。
■原作イラスト：めふぃすと
アニメ2期決定おめでとうございます！1期ではメインのキャラクターが出揃ってこれから…！というところだったので、続きを見れるのがとても嬉しいです！2期でも引き続き超クオリティで魅せてくれることを期待しています！
【動画】公開された『勇者刑に処す』第2期PV
ウルトラティザービジュアルには、第1期最終話にて、懲罰勇者となる衝撃の展開を迎えたパトーシェ・キヴィアとともに、新たな任務に向かうザイロ・フォルバーツ、テオリッタたちが描かれている。
『勇者刑に処す懲罰勇者9004隊刑務記録』は、《勇者》という刑罰を科された罪人――懲罰勇者と魔王軍の戦いを描くダークファンタジー。2020年10月から小説投稿サイト「カクヨム」にて連載がスタートし、2021年9月にKADOKAWA（電撃の新文芸）より単行本第1巻（イラスト・めふぃすと）が刊行され、2026年1月〜3月にアニメ第1期が放送された。
アニメスタッフの皆さまの素晴らしい仕事を再び拝見できるかと思うと、いまから緊張が止まりません。いち視聴者としても楽しみにしております。すでに私の期待以上の作品となることを疑っていません。この喜びを最大限に表現するため、いまから特製ラーメンセットを食べに行きたいと思います。
■原作イラスト：めふぃすと
アニメ2期決定おめでとうございます！1期ではメインのキャラクターが出揃ってこれから…！というところだったので、続きを見れるのがとても嬉しいです！2期でも引き続き超クオリティで魅せてくれることを期待しています！
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