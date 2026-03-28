フジテレビの遠藤玲子アナウンサー（43）が28日、自身のインスタグラムを更新。海外留学を発表した後輩・宮司愛海アナウンサー（34）とのツーショットを公開した。

「言葉ひとつ一つを丁寧に紡ぎ、真っ直ぐに伝える姿はいつも凛としていました」と宮司アナの「Live News イット！」（月〜金曜後3・42）の卒業にねぎらい。「たくさんの刺激と学びをありがとう」とつづった。

「現状に甘えず、進み続ける宮司さんに最大のリスペクトです」としつつ、「さらにパワーアップして戻ってきてくれることを楽しみにしているよ！」と海外留学を発表した宮司アナにエールを送った。

「#宮司愛海」「#いつかのカフェ#お気に入りの写真」「#オフでの笑顔」「#3年半お疲れさまでした」と添えた。

宮司アナは27日にメインキャスターを務めた「Live News イット！」を卒業。「もっと国際的な視点で報道に本気で向き合ってみたいと思うようになっていきました。今年の秋からは海外の大学院に留学して勉強することを決意しました」と海外留学することを報告した。

30日からリニューアルする同番組で、遠藤アナは山崎夕貴アナ、榎並大二郎アナとともに、3人体制でキャスターを務める。