歌手和田アキ子（75）が28日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。リスナーから「しゃべらないで」とメールが来る事態となっている。

和田はタイトルコールで「アッコのいいかげんに1000回」とかすれ声で切り出した。進行の垣花正から「声の調子がよくない。声以外はめちゃくちゃ元気なんですよね」と明かされ、和田は「申し訳ございません」とわびた。

続けて「ごめんなさいね、こういう声が出るようになったのも…昨日よりは出てるんです。昨日はおとといよりも出てるんです」と説明。全く声が出なくなったのが26日だという。「病院でお医者さんに説明もできないぐらい。急いで治療していただいて。一切の仕事をキャンセルして。とにかくしゃべらないって（医者から）言われて。デビューして58年ですけど、耳鼻咽喉科に行くと、どんなに声がかすれてても2日で治るんですけど。ちょっと長引いてますね」と語った。

29日にはTBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）の最終回が控えている。垣花は和田ののどの調子を配慮し、自らトークを進め、楽曲を長尺で放送する対応で番組を進行させた。さらに和田が興に乗って話すと、リスナーから「あんまりしゃべらないでください」などのメールが届いていた。