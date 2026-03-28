トランプ大統領「まだ3500超の目標が残っている」作戦継続を強調　イラン攻撃開始から1カ月　米国務長官「数週間以内に作戦完了」

アメリカとイスラエルによるイラン攻撃開始から1カ月です。

トランプ大統領は「まだ3500以上の攻撃目標が残っている」と述べて作戦を続ける考えを強調しました。

イスラエル軍は27日もイラン各地で核関連施設などへの攻撃を続けました。

一方、イランはサウジアラビアにある空軍基地を攻撃し、アメリカ兵12人が負傷したと報じられたほか、イラン革命防衛隊が27日にホルムズ海峡を閉鎖したと改めて警告するなど戦闘終結は見通せない状況です。

こうした中、トランプ大統領は演説でイランに対し、ホルムズ海峡の開放を改めて求めました。

アメリカ・トランプ大統領：

我々は今交渉中だ。何かできれば素晴らしいことだ。だがイランは開放しなければならない。トランプ海峡、いや、ホルムズ海峡を開放しなければならない。

また、トランプ氏は「まだ3554の標的が残っている」と述べ、作戦を継続する考えを強調しました。

作戦の期間について、ルビオ国務長官は27日に「数週間以内に完了する」と述べ、「地上部隊なしで目標を達成できる」という見方を示しました。

一方、イランとの協議について、ウィトコフ特使は「今週中に行われる」という見通しを示しました。