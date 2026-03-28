ナイツ塙宣之（47）が28日、TBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYOナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）に生出演。前日27日のプロ野球巨人の開幕戦をテレビ観戦しながら、ベテランお笑いタレントとLINEで会話したことを明かした。

塙は、ドラフト1位の新人、竹丸和幸投手（24）が開幕投手として6回3安打1失点で快投し、阪神に勝利したことについて「竹丸、森下に3安打されたけどね。竹丸、でも、めちゃくちゃいいピッチャーだった。やっぱり鷺宮製作所でさ、都市対抗でさ、東京ドームで投げてるから、自分のマウンドだ、ぐらい余裕があった」と話した。

その直後、塙は「やっぱりタカさんが、野球見てるんだろうね。『この桂米丸、ってピッチャーいいよね』ってLINEで送ってきた」と、とんねるず石橋貴明からLINEでメッセージが送られてきたことを明かした。

相方の土屋伸之が「（塙が）寄席に出てるのを知ってるからね」と話すと、塙が石橋の返信について「竹丸の師匠です。米丸は」との文面を送って来たと明かして「違います、って返して、そこから全然終わらないんですよ、タカさんが。オレも野球ずっと見てたからね」LINEのやり取りが続いたことを話した。

「そうしたら、（石橋が）『抑えは大丈夫なの？』って送ってきて『石毛は？』とか書いてくるから『もうとっくにいません』って返した」とやり取りの一部を披露した。土屋が「そういうボケを入れてくるんだ」と返した。塙は「それをずっとやってた」と石橋のLINEメッセージのボケが止まらなかったことを正直に語った。

石橋は2025年4月に食道がんの治療を公表し、芸能活動は制限しているが、センバツ高校野球で母校帝京が勝利した際はメッセージをアップするなど、変わらぬ野球愛をみせている。