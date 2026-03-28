【漫画】花粉症民の春、だいたいこんな感じ 第4回 花粉症、「完全防御」で社内お花見に参加した結果…
「今日はそこまでひどくないかも」
そう思った瞬間から始まるのが、花粉症の一日。日本人の約4割が悩まされているとも言われ、今や国民病ともいえる花粉症(日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会『花粉症の治療法最前線』より、2019年の有病率)。
くしゃみ、止まらない鼻水、目のかゆみ……春の訪れを楽しむ余裕すら奪われがちです。
今回は、そんな花粉症民なら誰でも一度は経験したことがある(はず)の「花粉症あるある」を、4コマ漫画でお届けします。
○花粉症、社内お花見に「完全防御」で参加した結果…
思わず「わかる…」とうなずいた方も多いのではないでしょうか。つらさも笑いに変えながら、今年の花粉症シーズンもなんとか乗り切りたいですね。
春らしい一日、今日もつらい…
▶「花粉症民の春、だいたいこんな感じ」を一気読み!
マンガ：アヤカワ、四コマシナリオ原案：加治蜜花
アヤカワ 東京都在住の漫画家・イラストレーター。デザイナーとして広告制作等に携わった後、KADOKAWAでの漫画賞受賞を機に月刊誌で連載を開始。現在はフリーランスとして、広告、教材や書籍の漫画・挿絵などを多数手掛ける。幅広い作風と、ターゲット層のニーズにあわせた柔軟な表現を得意としております。 この著者の記事一覧はこちら
そう思った瞬間から始まるのが、花粉症の一日。日本人の約4割が悩まされているとも言われ、今や国民病ともいえる花粉症(日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会『花粉症の治療法最前線』より、2019年の有病率)。
くしゃみ、止まらない鼻水、目のかゆみ……春の訪れを楽しむ余裕すら奪われがちです。
今回は、そんな花粉症民なら誰でも一度は経験したことがある(はず)の「花粉症あるある」を、4コマ漫画でお届けします。
思わず「わかる…」とうなずいた方も多いのではないでしょうか。つらさも笑いに変えながら、今年の花粉症シーズンもなんとか乗り切りたいですね。
春らしい一日、今日もつらい…
▶「花粉症民の春、だいたいこんな感じ」を一気読み!
マンガ：アヤカワ、四コマシナリオ原案：加治蜜花
アヤカワ 東京都在住の漫画家・イラストレーター。デザイナーとして広告制作等に携わった後、KADOKAWAでの漫画賞受賞を機に月刊誌で連載を開始。現在はフリーランスとして、広告、教材や書籍の漫画・挿絵などを多数手掛ける。幅広い作風と、ターゲット層のニーズにあわせた柔軟な表現を得意としております。 この著者の記事一覧はこちら