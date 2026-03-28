沖田愛加アナ、プリーツミニスカコーデ披露「脚が綺麗で長くて羨ましい」「上品で可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/03/28】フリーアナウンサーでタレントの沖田愛加が3月26日、自身のInstagramを更新。ミニスカートの衣装姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】29歳美人アナ「脚が綺麗で長くて羨ましい」プリーツミニスカコーデ
沖田アナは「ボートレーススペシャルライブ見てくれてありがとう 楽しかったあ！！」と、YouTubeチャンネル「ボートレース公式 BOATRACE official」による「ボートレーススペシャルLIVE」の出演を報告し、3月26日配信分のオフショットを公開。「4月もよろしくね」とコメントし、茶色のニットのセットアップにベージュの靴下、茶色のローファーを合わせたワントーンコーディネートを披露した。ミニ丈のプリーツスカートからは美しい脚がのぞいている。
この投稿に、ファンからは「ミニスカートが似合う」「脚が綺麗で長くて羨ましい」「スタイル良すぎ」「清楚で綺麗」「上品で可愛いコーディネートが素敵」「笑顔に癒やされる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】29歳美人アナ「脚が綺麗で長くて羨ましい」プリーツミニスカコーデ
◆沖田愛加アナ、ミニスカ衣装ショットを公開
沖田アナは「ボートレーススペシャルライブ見てくれてありがとう 楽しかったあ！！」と、YouTubeチャンネル「ボートレース公式 BOATRACE official」による「ボートレーススペシャルLIVE」の出演を報告し、3月26日配信分のオフショットを公開。「4月もよろしくね」とコメントし、茶色のニットのセットアップにベージュの靴下、茶色のローファーを合わせたワントーンコーディネートを披露した。ミニ丈のプリーツスカートからは美しい脚がのぞいている。
◆沖田愛加アナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ミニスカートが似合う」「脚が綺麗で長くて羨ましい」「スタイル良すぎ」「清楚で綺麗」「上品で可愛いコーディネートが素敵」「笑顔に癒やされる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】