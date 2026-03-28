BLACKPINKリサ、美ウエスト際立つバリ島ショット公開に「圧倒的な美スタイル」「本当にかっこいい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/03/28】BLACKPINK（ブラックピンク）のリサ（LISA）が3月26日、自身のInstagramを更新。ショート丈のトップス姿を公開した。
【写真】28歳K-POP美女「圧倒的な美スタイル」バリ島で美ウエスト際立つ
リサは「Go Bali？」と短くコメントを添え、バリ島での姿を投稿。黒のレース素材のショート丈トップスに黒のパンツを合わせたコーディネートを公開した。トップスの下からのぞくピンクのインナーがアクセントになり、鍛え上げられた美しいウエストラインが際立っている。
また、カラフルなビキニショットや白のミニワンピース姿など、バリ島を満喫する姿を多数披露している。
この投稿に、ファンからは「圧倒的な美スタイル」「ウエストが綺麗」「どんな服も着こなしてすごい」「ビジュアルが女神みたい」「本当にかっこいい」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳K-POP美女「圧倒的な美スタイル」バリ島で美ウエスト際立つ
◆リサ、美ウエスト際立つショット披露
リサは「Go Bali？」と短くコメントを添え、バリ島での姿を投稿。黒のレース素材のショート丈トップスに黒のパンツを合わせたコーディネートを公開した。トップスの下からのぞくピンクのインナーがアクセントになり、鍛え上げられた美しいウエストラインが際立っている。
また、カラフルなビキニショットや白のミニワンピース姿など、バリ島を満喫する姿を多数披露している。
◆リサの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「圧倒的な美スタイル」「ウエストが綺麗」「どんな服も着こなしてすごい」「ビジュアルが女神みたい」「本当にかっこいい」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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