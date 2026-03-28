1児の母・木村文乃「大好評で食べてくれました」子どもご飯公開「盛り付け綺麗で食欲そそられる」「栄養バランスバッチリ」の声
【モデルプレス＝2026/03/28】女優の木村文乃が3月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どもの食事を公開した。
【写真】38歳ママ女優「器が可愛すぎる」子どもから大好評だったご飯
木村は白ごまのかかったご飯、サーモンフライ、ブロッコリー、トマト、ほうれん草のごま和えとデザートのブルーベリーが木製のクマの形の器に盛り付けられ、味噌汁が添えられた子どもの食事を公開。「そういえば最近お魚フライ出してないなぁと思ったら大好評で食べてくれました」と子どもから好評だったことをつづっている。
この投稿に、ファンからは「栄養バランスバッチリ」「いつも丁寧で尊敬する」「愛情たっぷり」「器が可愛すぎる」「盛り付け綺麗で食欲そそられる」などの声が上がっている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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◆木村文乃、大好評の子どもご飯公開
木村は白ごまのかかったご飯、サーモンフライ、ブロッコリー、トマト、ほうれん草のごま和えとデザートのブルーベリーが木製のクマの形の器に盛り付けられ、味噌汁が添えられた子どもの食事を公開。「そういえば最近お魚フライ出してないなぁと思ったら大好評で食べてくれました」と子どもから好評だったことをつづっている。
◆木村文乃の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「栄養バランスバッチリ」「いつも丁寧で尊敬する」「愛情たっぷり」「器が可愛すぎる」「盛り付け綺麗で食欲そそられる」などの声が上がっている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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