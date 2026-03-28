「おっぱいハートが現れた!?」三田悠貴・温泉宿で魅せる至高の「天然系Gカップ」ボディ写真集からチラ見せ♡

『SPA!デジタル写真集 三田悠貴「はみ出す天然系Gカップ」』好評発売中！発売を記念して、誌面カットを公開！

静謐な温泉宿、浴衣姿で微笑む彼女。しかし、その布がゆっくりと肩から滑り落ちると、そこには息を呑むほどの色香を纏った美ボディが立ち現れる。

三田悠貴 ©週刊SPA!編集部／撮影：岡本武志

3月20日に発売した三田悠貴のデジタル写真集「はみ出す天然系Gカップ」は、彼女の持つ艶やかな魅力を余すことなく凝縮した一冊。表紙を飾る濡れ髪のカットでは、豊満なバストが描く深い谷間と、柔らかな肌の質感が視線を奪う。冬の装いを感じさせるコートやニットに身を包んだキュートな姿を見せたかと思えば、チェックのスカートがめくれ上がり、丸みを帯びたヒップを大胆に披露。そのギャップに、思わずうっとりせずにはいられない。

三田悠貴 ©週刊SPA!編集部／撮影：岡本武志

畳の上に横たわるカットでは、その圧倒的なバストのボリュームに圧倒される。ビキニトップの形状によって、バストラインが奇跡的な「ハートマーク」を描き出す演出が見事。

三田悠貴 ©週刊SPA!編集部／撮影：岡本武志

ふんわりと瑞々しい豊満バストが織りなす、ロマンティックな情景。至福の週末を約束するこの一作を、ぜひその目で確かめてほしい。

三田悠貴 ©週刊SPA!編集部／撮影：岡本武志

【プロフィール】

三田悠貴

1998年 岐阜県生まれ

祖父のお下がりの軽トラで全国行脚。愛車での旅の様子は『歩道・車道バラエティ 道との遭遇』(CBCテレビ)、及びYouTubeチャンネル「軽トラ女子全国旅」で公開中。

最新情報はX(@mitachan_y)、Instagram(mitachan_y)で発信中。

提供：週刊SPA!編集部、撮影：岡本武志、ヘアメイク：田中陽子、スタイリング：mahiro