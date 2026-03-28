エイベックス・マネジメント株式会社に所属する４人組アイドルグループ「わーすた」が２７日、１１周年公演「Ｔｈｅ Ｗｏｒｌｄ Ｓｔａｎｄａｒｄ〜君と［ハート］世界じゅう！１周年！〜」を開催し、今冬でのグループ解散を発表した。

わーすたは廣川奈々聖、松田美里、小玉梨々華、三品瑠香からなるデジタルネイティブ世代アイドル。２０１５年に結成し、グループ名は「Ｔｈｅ Ｗｏｒｌｄ Ｓｔａｎｄａｒｄ」の略。

発表に合わせて、オフィシャルサイトでは、ファンに向けた感謝のメッセージを公開。「グループの今後やメンバーそれぞれの未来について、幾度となく話し合いを重ねてまいりました。突然の発表となり、驚かせてしまったことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「結成から１１年という長きにわたり、結成当初から思いを共にするオリジナルメンバーで、今日までわーすたという場所を大切に守り、走り続けることができたのは、どんなときも一番近くで寄り添い、支えてくださった『わーしっぷ』の皆様、そして関係者の皆様の温かい愛情があったからこそです。心から感謝申し上げます」とファンや関係者に感謝をつづった。

残りわずかの活動期間に向けて「皆様からいただいたたくさんの愛に最後まで応えられるよう、ありったけの感謝を胸に、精一杯活動してまいります。だからこそ、私たちの集大成となるラストステージまで、どうか私たちと一緒に駆けぬけてください」と呼びかけた。

また、メンバー一人一人からの個別メッセージも公開。リーダーの廣川は「なんでも『好き』という気持ちだけじゃ続けられないと思うけど、ここまで続けてこられたのは間違いなく、わーすたが『好き』だからでした。みんなの目に映るわーすたはいつまでもキラキラしていたいし、自分にとっての宝物のようなものだからこそ、胸を張って良いもの・良いライブを届けられるグループだと思える状態で最後を迎えたい」と意気込む。松田は「毎日たくさん考えて、メンバーと話し合いを重ねていく中で、“解散”は大切なものを宝箱にしまっていくような感覚になっていきました。楽しいことも大変なことも、すべてがかけがえのない財産です。皆さまの存在に、何度も支えられてきました。最後の日まで、大切にさせてください」と思いを込めた。

小玉は「わーすたは言葉で表すことが難しいくらい私の中で特別で大切な場所です。落ち着く場所でもあり１１年続いている当たり前の日常でもあり唯一無二の私の居場所でした。こんなに大切に想っているグループを沢山の方に愛していただけてすごく嬉しいです」と感謝。三品も「わーしっぷの幸せが私の中の一番大切なことで笑顔をみて、言葉をもらって嬉しい日々の中で過ごすことができました一緒に見た夢を叶えられないままでごめんね」と謝りつつも、「楽しかったって、思い出したくなる日ばかりを増やしていようね」とつづった。