◆米大リーグ ドジャース―ダイヤモンドバックス（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、開幕２戦目となる本拠地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、３回１死で迎えた２打席目は四球だった。カウント２ボール、１ストライクからの４球目はボール判定だったが、相手バッテリーが“ロボット審判”こと自動ストライク・ボール判定システム（ＡＢＳ）を適用した結果、ストライク判定に覆った。大谷の打席では初のＡＢＳで判定が覆ったが、四球を選んだ。

ダイヤモンドバックスの先発は、ライン・ネルソン投手（２８）。直近３年間で８、１０、７勝を挙げている右腕だ。大谷は昨季、６打数１安打に抑え込まれるなど、通算１３打数２安打の打率１割５分４厘と苦しめられてきた。初回先頭の１打席目は、内角の直球にファウルと空振りで２球で追い込まれると、最後は５球目の低めのスライダーに手が出ず見逃し三振に倒れた。

１６２試合あるレギュラーシーズンの開幕戦だった前日２６日（同２７日）には、初回先頭の１打席目に、打球速度１１１・１マイル（約１７８・８キロ）という強烈な当たりで右前安打。シーズン１打席目に安打を放つのは、２０年以来６年ぶりだった。その後快音は響かなかったが２四死球で１得点。チームの逆転勝ちに貢献した。

大谷はこれまで、メジャー移籍後で開幕から最も早く本塁打を放ったのは、２１、２５年の開幕２試合目。この日本塁打を放てば、自己最速に並ぶことになる。本拠地で今季初アーチに期待がかかっている。

試合開始前には昨季のワールドシリーズ制覇を記念したチャンピオンリングの贈呈式が行われた。大谷は右手の中指にリングをつけて、ナインと記念写真に納まるなどしていた。贈呈式直前に場内で流れた特別映像では「２連覇して３連覇目はなかなかある機会ではない。今年も難しいシーズンになると思いますけど、そこに向けて精いっぱい頑張りたい。左手の薬指以外どこでもつける準備はできている」と意気込みを口にしていた。