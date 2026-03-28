巨人・リチャード内野手の妻で、元ＨＫＴ４８で現在は音楽ユニット「ＳＨＯＯＴ ＴＨＥ ＭＯＯＮ」メンバーの外薗（ほかぞの）葉月が、姉妹ショットを公開した。

２８日までにインスタグラムに「愛しの姉の誕生日 おめでとう！！！」と書き出すと、プライベートショットを披露。姉妹での思い出２ショットや姉の誕生日を祝う姿などを公開した。続けて「大親友姉妹というあまり聞き馴染みのない言葉がよく似合う私たちです 私がなにかに迷ったときいつもいちばんに寄り添ってくれるのは姉です 葉月も沢山これからもらった分返していきたいしそれ以上に姉のためになれたらと思います」と記し、「これからも末長くよろしく！！！ みなさんからもおめでとうくださいな」とつづった。

この投稿に「お誕生日おめでとう 一生だいすき姉妹だぞ！！」「おめでとう姉貴」「お姉さま お誕生日おめでとう御座います。 今後ともよろしくお願いいたします」などのコメントが寄せられている。

リチャードは身長１８９センチ、体重１２３キロの大砲。２５年５月にソフトバンクからトレードで巨人に加入した。リチャードと外薗は２３年に出会い、一目ぼれしたリチャードが猛アタック。昨年１１月に結婚を発表した