3月17日（火）放送の「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で、MCのDAIGOが明かした“4月生まれあるある”に注目が集まった。

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この日のテーマは「春の味覚！たけのこ」。しっかりとした味つけがご飯に合い、常備菜としてもオススメの「たけのこと鶏の照り煮」を辻調理師専門学校の長谷川晃先生に教わった。

春の香りが広がる木の芽も仕上げに添えた、まさに“春”を味わう一品。エンディングトークでは、DAIGOがこの時期に抱く複雑な心境を明かした。

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【動画】調理の合間には「“我が世の春！”と思ったころ」をDAIGOと先生がしみじみ語り合うトークも。

春は「好きな季節」とDAIGO。誕生日が「4月8日」とあり、やはり4月には特別な思いがあるようだ。しかし、「みんなが新生活でバタバタしてる」時期とちょうど重なってしまうため、せっかくのおめでたい日がスルーされがちという残念な現実も。

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「僕の誕生日を覚えてる人、小学校のときとかはあんまりいなかったな～」と、“4月生まれ”の悲しい宿命をボヤくDAIGOに、SNSにはさっそく反応が。「私も入学式や新学期の日が誕生日だったので、小学校の時はまさにそんな感じ」「新しいクラスメイトと仲よくなっても、すでに誕生日終わってて…とかよくありました」など、同じ4月生まれの視聴者から多くの共感の声が寄せられていた。

（※レシピ）

たけのこと鶏の照り煮

＜材料（2人分）＞

ゆでたけのこ 300g

鶏もも肉 1枚（300g）

スナップえんどう 8本

木の芽 適量

サラダ油 小さじ2

【☆煮汁】

だし 300ml

砂糖 大さじ1/2

みりん 大さじ2

しょうゆ 大さじ2

＜作り方＞

（1）ゆでたけのこは縦半分に切って穂先は5cm長さのくし形に切り、根元は1cm幅の半月切り、又はいちょう切りにし、スナップえんどうは筋を取る。

（2）鶏もも肉は3cm角に切る。

（3）フライパンにサラダ油を熱し、たけのこ、鶏肉を中火強で香ばしく焼き、全体に焼き色がついたら、煮汁のだし、砂糖、みりん、しょうゆを加えて煮立て、アクを取って中火で5分煮る。

（4）（3）にスナップえんどうを加えて中火で2分煮る。

（5）煮汁がほとんどなくなったら、強火で煮汁をからめて照りをつけ、器に盛り、木の芽を散らす。

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【TVer】レシピ動画はこちら

なお、「たけのこと鶏の照り煮」の調理の様子は、3月17日料理番組「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で放送された。