「世界一有名なニホンザル」子ザルのパンチくん、世界中から“心のこもった包み”殺到 スタッフが明かした“驚きの光景”
“パンチくん”ことニホンザル・パンチが世界中で話題になっている千葉県・市川市動植物園が26日、公式Xを更新。パンチに寄せられた多くの“プレゼント”を公開し、感謝のメッセージをつづった。
【写真】「きゃーこれは感動です」子ザルのパンチくんに届いた“驚きの光景”
投稿では「パンチに世界中の子ども達から応援のお手紙が！（写真はほんの一部です) パンチのかわりにスタッフ一同が1枚1枚拝見しています」と報告し、色鮮やかな似顔絵や写真など、世界中から寄せられた“ファンレター”の数々を披露している。
公開された写真には、収まりきらないほどのプレゼントが並べられており、この驚きの光景に「小さな動物園の1頭の子ザルがこんなにも愛されてるなんて…みんな本当にありがとう」と深く感謝し、想像を超える反響の大きさに、率直な心境を明かした。
この投稿に、ファンからは「 世界一有名になったニホンザル」「すてきなことですね」「パンチくんは本当に本当に可愛いです」「きゃーこれは感動です」「世界中からの可愛いお手紙 これは感動ですねー」「わぁ！なんて素敵なお手紙!!宝物ですね!!」などと、さらに応援する声が集まっている。
【写真】「きゃーこれは感動です」子ザルのパンチくんに届いた“驚きの光景”
投稿では「パンチに世界中の子ども達から応援のお手紙が！（写真はほんの一部です) パンチのかわりにスタッフ一同が1枚1枚拝見しています」と報告し、色鮮やかな似顔絵や写真など、世界中から寄せられた“ファンレター”の数々を披露している。
この投稿に、ファンからは「 世界一有名になったニホンザル」「すてきなことですね」「パンチくんは本当に本当に可愛いです」「きゃーこれは感動です」「世界中からの可愛いお手紙 これは感動ですねー」「わぁ！なんて素敵なお手紙!!宝物ですね!!」などと、さらに応援する声が集まっている。